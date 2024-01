Cessione crediti edilizi ai clienti del conto deposito

Superbonus: per sbloccare cessione crediti edilizi e cantieri fermi si può vendere a società veicolo ricorrendo alla cartolarizzazione: ecco come funziona.

Superbonus 110 con SAL al 31 dicembre: ultima speranza

Potrebbe essere approvata una norma per accedere al Superbonus 110% anche in caso di lavori non ultimati, presentando un SAL straordinario entro dicembre.