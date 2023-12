Superbonus 110 con SAL al 31 dicembre: si accende la speranza

Potrebbe essere approvata una norma per accedere al Superbonus 110% anche in caso di lavori non ultimati, presentando un SAL straordinario entro dicembre.

La presentazione di un SAL straordinario entro il 31 dicembre 2023 potrebbe permettere l’accesso al Superbonus al 110% anche da parte di chi non riuscirà a completare i lavori entro l’anno in corso.

Il SAL straordinario (Stato di avanzamento lavori) permetterebbe di comunicare la percentuale residua dei lavori da completare entro i primi giorni del 2024, in modo da usufruire dei vantaggi previsti dal Superbonus 110% senza limitazioni.

Diversamente, si applica il 70% previsto per il nuovo anno.

Superbonus 110%: paga i danni l’impresa che ritarda i lavori 11 Dicembre 2023 Sarebbero in corso alcune interlocuzioni tra Governo e Ragioneria dello Stato per inserire questo provvedimento nella Legge di Bilancio, sebbene non manchino le obiezioni da parte dei tecnici.

È stato lo stesso Ministro Giancarlo Giorgetti, a fare il punto, nei giorni scorsi, sulle valutazioni in corso dell’ultimo minuto:

Sulla proroga del Superbonus, per quanto riguarda in particolare sullo Stato di avanzamento dei lavori, ci sono degli aspetti da considerare sull’economia ma anche sui conti pubblici. Vediamo: stiamo monitorando.

Un “emendamento salva-lavori” potrebbe dunque dare il via libera a ulteriori comunicazioni SAL, ma solo per i condomini, come chiarito dal senatore Dario Damiani: tali soggetti, se il correttivo sarà approvato, permetterà di segnalare a che SAL si è arrivati rispetto al 60% registrato dall’Agenzia delle Entrate.

La finestra straordinaria consentirebbe di applicare il 110% ai lavori effettuati e fatturati nel 2023, da parte di coloro i quali non sono riusciti a chiudere i lavori entro il 2023, pur avendo già utilizzato i due SAL al 30% previsti dalla legge. Per l’invio delle fatture potrebbe esserci tempo fino ai primi di gennaio 2024.

Nel testo esaminato dalla commissione Bilancio del Senato non ci sono novità in merito, ma l’auspicio sarebbe quello di inserire il provvedimento in Aula. Diversamente, si potrebbe sfruttare il tradizionale Decreto Milleproroghe.