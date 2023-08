Superbonus: calendario scadenze per ogni aliquota

Le scadenze del Superbonus previste per l’autunno 2023 per i condomini e gli immobili unifamiliari, in base all'aliquota applicata.

La nuova normativa sul Superbonus prevede diverse scadenze in arrivo per il prossimo autunno, sia per i condomini sia per gli immobili indipendenti e unifamiliari.

Il calendario 2023 varia a seconda della tipologia di immobile soggetto a interventi agevolati.

Scadenze e aliquote Superbonus per condomini

Prendendo in considerazione i condomini e gli edifici con fino a quattro unità immobiliari per uso residenziale che siano di un unico proprietario o in comproprietà, il Superbonus prevede le seguenti aliquote e scadenze:

110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 in caso di avvio dei lavori entro il 24 novembre 2022 e CILAS presentata entro il 25 novembre (anche in caso di delibera approvata entro il 18 novembre e CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022);

in caso di avvio dei lavori entro il 24 novembre 2022 e CILAS presentata entro il 25 novembre (anche in caso di delibera approvata entro il 18 novembre e CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022); 90% per le spese sostenute nel 2023;

70% per le spese sostenute nel 2024;

65% per le spese sostenute nel 2025.

Scadenze Superbonus per villette e case indipendenti

Per quanto riguarda gli immobili unifamiliari e le unità immobiliari residenziali indipendenti con uno o più accessi autonomi situate all’interno di edifici con più unità immobiliari, invece, le scadenze e le aliquote sono:

110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento totale;

per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 purché alla data del siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento totale; 110% per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 è stata presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.