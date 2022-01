Cessione dei crediti edilizi ammessa una volta sola: le nuove regole

Cessione del credito in Edilizia: giro di vite nel DL Sostegni-ter, che introduce un vincolo d'uso limitandolo ad una volta sola per le ulteriori cessioni.

Il nuovo Decreto Sostegni-ter approvato dal Consiglio dei Ministri inserisce una limitazione dell’utilizzo della cessione del credito d’imposta sui bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus Facciate): il tax credit sarà cedibile una sola volta:

i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti, una sola loro volta;

i fornitori che ricevono il credito o praticano lo sconto in fattura potranno cederlo una sola volta ad altri soggetti senza ulteriori passaggi.

I crediti che al 7 febbraio, in base alle anticipazioni, risulteranno già ceduti potranno essere oggetto di cessione per una ulteriore volta.

=> Calcolo cessione credito

Vediamo dunque come si prospetta per il 2022 il funzionamento e l’utilizzo dell’opzione di cessione del credito.

Le regole per la cessione credito

La proroga delle due opzioni – la cessione del credito e lo sconto in fattura (articolo 121 del decreto 34/2020) – si conferma fino al 2025 per il Superbonus e fino al 2024 per gli altri bonus edilizi (per interventi di natura edilizia ed energetica).

Adempimenti e controlli

I vincoli introdotti dal Decreto Antifrodi (visto di conformità e asseverazione) sono confluiti nella Legge di Bilancio 2022:

il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’asseverazione attesta la congruità delle spese sostenute secondo i valori stabiliti per alcune categorie di beni.

Il prezzario di riferimento indicato nel Decreto dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (per alcune categorie di beni, dal Decreto Transizione ecologica). L’Agenzia delle Entrate può procedere con la sospensione fino a30 giorni delle cessioni se evidenzia rischi di frode. I profili di rischio sono legati ai seguenti parametri:

coerenza dei dati nelle comunicazioni di cessione del credito,

informazioni in Anagrafe tributaria o in possesso del Fisco,

storico di analoghe cessioni già effettuate da cedenti e cessionari.

Decorsi i 30 giorni, l’Amministrazione finanziaria procede con le verifiche e se non riscontra irregolarità la sospensione decadrà in automatico.

N.B. Per quanto riguarda il Superbonus, il visto è sempre necessario (non solo nei casi di cessione del credito o sconto in fattura) ad esclusione dei casi in cui si utilizza come detrazione d’imposta in dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta.

Unica cessione del credito edilizio

La nuova misura approvata dal Governo si applica a tutti i crediti d’imposta cedibili, tanto quelli derivanti da Superbonus 110% quanto quelli legati ad altri interventi edilizi. La stessa sorte è toccata ai tax credit Covid (es.: bonus affitto, sanificazione luoghi di lavoro e DPI).

La ratio della norma mira a scongiurare frodi e abusi. Tecnicamente, viene eliminata la “facoltà di successiva cessione“. Per avere certezze è necessario attendere la pubblicazione del provvedimento, ma in base alle bozze di stampa il Sostegni-ter impone una sola cessione (oppure una unica ulteriore cessione per chi aveva già ceduto il credito).

Periodo transitorio

La data spartiacque dovrebbe essere quella del 7 febbraio, come si legge nella bozza del testo del Decreto Sostegni-ter:

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni […] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

In pratica, il soggetto privato che matura la detrazione e la utilizza come credito, può cedere una sola volta tale bonus (al fornitore, alla banca o ad altro soggetto); quando un fornitore riceve il credito, lo potrà a sua volta cedere una volta soltanto (a banche o altri soggetti).