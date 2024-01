Superbonus: nuove proposte per lo sblocco crediti

Esodati Superbonus: presentate al Governo dodici proposte per sbloccare i crediti fiscali incagliati aiutando famiglie e imprese.

Nel corso di un’audizione presso la Commissione Finanze della Camera, l’Associazione Esodati del Superbonus (nata nel 2022 per portare avanti le istanze di chi si è trovato in una situazione di blocco dei crediti edilizi) ha illustrato una rosa di possibili interventi finalizzati a fornire soluzioni concrete per imprese, professionisti e committenti in difficoltà a causa lo stop alla cessione dei crediti.

Esortando il Governo a stabilire interventi con carattere di urgenza a seguito del Dl 212/2023, si chiede ancora una volta di valutare la proroga per la scadenza dei lavori e per quelle di natura economico-fiscale, così da terminare i progetti in corso.

Le proposte degli Esodati Superbonus

Sono dodici le proposte presentate al Governo dall’Associazione Esodati del Superbonus per sbloccare i crediti incagliati di migliaia di famiglie italiane e imprese edili.

Slittamento dei termini; Variazione soglia reddito di riferimento; Estensione sanatoria dl 212 nei casi di detrazione;

Acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF; Cessione delle singole annualità; Distribuzione diluita del credito di imposta; Proroga validità DURC e moratoria sui debiti; Deroga esplicita all’Art. 321 Codice di Procedura Penale; Miglioramento della funzione di interscambio in AdE; Proposta BTP Forward; Discount Rate Cap per le operazioni di Cessione dei Crediti d’imposta; Interpretazione autentica sulle fatturazioni.