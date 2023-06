Superbonus 2023: chiarimenti e novità dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità del Superbonus con la circolare n. 13, riguardante le proroghe, i requisiti e i beneficiari.

Con la nuova Circolare 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto Aiuti-quater”, dalla Legge di Bilancio e dal Dl n. 11/2023 (Decreto Cessioni).

Il provvedimento ripercorre tutte le modifiche alla disciplina primaria con effetti sul beneficio fiscale con effetti sul 2023.

Superbonus per condomini e persone fisiche

La circolare evidenzia che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023, per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps.

Eccezioni alla nuova disciplina

L'Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto alcune eccezioni alla nuova disciplina, quali interventi effettuati dai condomini con specifiche condizioni relative alla presentazione della Cila e alla delibera assembleare.

In questi casi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Condizioni per interventi trainanti e trainati

La circolare precisa che il rispetto delle condizioni precedentemente citate va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti, producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati.

Inoltre, la presentazione di un progetto in variante alla Cila e l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Proroga termini per le persone fisiche

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, il termine del 31 marzo 2023 viene prorogato al 30 settembre 2023 dal Dl n. 11/2023 per le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l'ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell'intervento complessivo.

Detrazione 90% per unità immobiliari

L'Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.

Detrazione 110% per edifici condominiali

La circolare chiarisce che può trovare applicazione la disciplina prevista per gli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile sia riferibile agli Iacp, fruendo della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Detrazione estesa per impianti fotovoltaici

La legge di bilancio 2023 introduce l’estensione dell’ambito applicativo della detrazione per gli impianti fotovoltaici, prevedendo che anche Onlus, Odv e Aps possano fruire di tale detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, a condizione che gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

Superbonus 110% per le spese entro il 2025

Il decreto “Aiuti-quater” ha modificato il comma 8-ter dell’articolo 119, disponendo la proroga della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli interventi effettuati da Onlus, Odv e Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.

Ripartizione decennale del beneficio fiscale

Infine, il Dl n. 11/2023 introduce una norma interpretativa del comma 10-bis dell'articolo 119 e chiarisce che il contribuente, per le spese sostenute nell'anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, a partire dal periodo d'imposta 2023.