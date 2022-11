Crediti incagliati: come liberarsene ottenendo benefici

Smobilizzare i crediti commerciali di difficile incasso oggi è semplice, ma bisogna agire in fretta.

Oggi torniamo a parlare di un tema “molto caldo”, soprattutto di questi tempi.

Cosa si intende per crediti in sofferenza (Bad Debts in inglese)? Si tratta di quei crediti la cui riscossione non è certa, sia per la scadenza che per l’ammontare, o che una società vanta nei confronti di soggetti che si trovano in stato di insolvenza.

Un problema, questo, che da sempre affligge numerose aziende e che fa parte dei rischi di qualsiasi imprenditore.

Con il protrarsi della pandemia, la situazione economica delle società italiane purtroppo non è migliorata ed il problema dei crediti commerciali non incassati rimane un tema da non sottovalutare.

Il vecchio Governo aveva messo in campo una soluzione funzionante e facilmente attuabile. Grazie alle politiche governative aggiornate a seguito dell’emergenza Covid-19, esiste, infatti, oggi lo strumento della cessione pro soluto, che permette di smobilizzare i crediti commerciali di difficile incasso, traendone benefici di natura tributaria e fiscale.

Uno dei vantaggi risiede nella possibilità per le aziende di alleggerire il proprio bilancio da crediti incagliati, potendo così presentarsi meglio al mercato dei capitali; inoltre, con questa manovra, l’azienda può beneficiare di notevoli vantaggi sia di natura fiscale che tributaria.

Nel corso dei precedenti mesi, si sono susseguite una serie di proroghe e modifiche. Inizialmente la misura era stata estesa fino al 30/06/2021 con il beneficio di ottenere credito d’imposta derivante dalla cessione. Quest’ultimo beneficio, però, è stato rimosso a seguito della legge di bilancio 2021. Pertanto, ad oggi, non è più prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato, ma restano attivi una serie di vantaggi, la lista rimane ancora lunga.

Quindi, perché smobilizzare i crediti incagliati e perché farlo con Finanza.tech?

Il loro acquisto avviene in pro soluto e a titolo definitivo, evitando brutte sorprese, anche in caso di inesigibilità del credito ceduto.

Il prezzo di acquisto offerto può arrivare anche fino al 20% del valore del credito.

La cessione genera un risparmio sull'IRES (l'aliquota d'imposta sui redditi delle società, pari al 24%) sul minor utile dichiarato.

Si ottiene una pulizia nel bilancio, migliorando di conseguenza lo standing bancario dell'azienda.

L’opportunità è interessante nel suo complesso e non deve essere trascurata, ma il tempo a disposizione è poco: si ha la possibilità di cedere i crediti incagliati fino alla fine dell’anno.

