Bonus Energia imprese: i codici tributo per la cessione a terzi

Cessione a terzi crediti d'imposta energetici: pronti i nuovi sei codici tributo per le imprese ccessionarie degli in bolletta ceduti dalle imprese.

Definiti sei nuovi codici tributo per la cessione a terzi (per intero) del crediti d’imposta (bonus energia) concessi alle imprese per compensare i rincari nella bolletta di elettricità e gas. Sono dunque utilizzabili dai cessionari dei crediti, in compensazione tramite modello F24.

I codici tributo per i cessionari

7727 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”

“CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50” 7728 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”

– “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” 7729 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”

– “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” 7730 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”

– “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” 7731 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”

– “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” 7732 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

I codici tributo per i cedenti

Per l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese cedenti, invece, i codici tributo erano già stati comunicati. Eccoli:

Codice tributo Descrizione 6967 credito d’imposta acquisto carburanti per esercizio

attività pesca (secondo trimestre 2022);

art. 3-bis del DL 17 maggio 2022, n. 50 6968 credito d’imposta per imprese energivore

(terzo trimestre 2022);

art. 6, c. 1, del DL 9 agosto 2022, n. 115 6969 credito d’imposta per imprese a forte consumo gas

naturale (terzo trimestre 2022);

art. 6, c. 2, del DL9 agosto 2022, n. 115 6970 credito d’imposta per imprese non energivore (terzo

trimestre 2022);

art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 6971 credito d’imposta per imprese diverse da quelle a forte

consumo di gas (terzo trimestre 2022);

art. 6, c. 4, del DL 9 agosto 2022, n. 115 6972 credito d’imposta acquisto carburanti per esercizio

attività agricola e pesca (terzo trimestre 2022);

art. 7 del DL 9 agosto 2022, n. 115

In fase di elaborazione dei modelli F24, sulla base dei dati delle comunicazioni e successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati sull’ammontare del credito utilizzato in compensazione.

I dettagli nella risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022.