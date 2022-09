Superbonus: banche e costruttori cooperano, attese istruzioni su cessione crediti

Nuovo Modello Unico Semplificato per le comunicazioni al gestore della rete per impianti fotovoltaici fino a 200 kW di potenza: decreto applicativo.

Per raggiungere il 30% dei lavori entro settembre richiesti dal Superbonus villette si conteggiano anche i lavori non agevolati al 110%.

Detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese: anche per immobili destinati alla locazione.

Superbonus villette: SAL del 30% in scadenza, come arrivare pronti

Superbonus villette in scadenza: come si calcola il SAL del 30% per fine settembre e quali altri requisiti rispettare per l’agevolazione al 110%.