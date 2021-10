Guida 2021 al Superbonus 110% pubblicata dall’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: online la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate con le le ultime novità 2021-2022, comprese quelle del decreto Semplificazioni.

Online la Guida 2021 al Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento con tutte le novità, comprese quelle del Decreto Semplificazioni (DL 77/2021), dopo quelle apportate dalla Legge di Bilancio. Con la conversione in legge del decreto legge n. 77/2021, infatti, gli interventi di manutenzione straordinaria si possono realizzare con una CILA speciale, la Comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus (CILAS).

Dall’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata

Nella nuova Guida al Superbonus 110 ci sono dunque anche le indicazioni pratiche, e la documentazione da presentare per sfruttare le nuove agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche in favore di soggetti di età superiore a 65 anni, i nuovi limiti di spesa per l’installazione di colonnine di ricarica elettriche e le novità per gli enti del terzo settore, le detrazioni per lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario e in comproprietà.

Superbonus 110: CILA per avvio lavori

CILA Superbonus, via libera al modulo unico 5 Agosto 2021 La principale novità della Guida è probabilmente la CILA, ossia la possibilità di presentare una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata per avviare subito i lavori: il documento attesta gli estremi del titolo abilitativo o il provvedimento di legittimazione dell’immobile. Gli interventi agevolabili che riguardano parti strutturali o prospetti (esclusi quelli che comportano demolizione e ricostruzione di edifici) sono ora considerati lavori di manutenzione straordinaria, dunque è sufficiente una CILA senza più l’attestazione dello stato legittimo.

In generale, nella CILA basta che siano attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Per le opere in edilizia libera basta la descrizione dell’intervento. Le varianti in corso d’opera vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività.

Scadenze Superbonus

In attesa che la Legge di Bilancio 2022 disponga la proroga al 2023 del Superbonus, le scadenze attualmente in vigore, come riportato nella guida sono le seguenti.

Superbonus 110% Scadenza Per privati e condomini 30 giugno 2022 IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) 31 dicembre 2022 Condomini o edifici di un unico proprietario o comproprietari (massimo 4 unità immobiliari), 31 dicembre 2022 (se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento) IACP 30 giugno 2023 (se al 31 dicembre 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento)