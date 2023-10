6 passi per innovare la formazione in azienda

Come rendere coinvolgente la formazione aziendale puntando su innovazione e flessibilità: gli step da seguire suggeriti da Gility.

Valorizzare e potenziare le competenze del team investendo sulla formazione in azienda rappresenta un notevole vantaggio competitivo, una strategia efficace per superare la concorrenza e conquistare un ruolo di rilievo sul mercato: infatti più l’azienda ottiene le giuste competenze, maggiore sarà il ritorno in termini di fatturato e sviluppo business.

A orientarsi verso questa direzione sono sempre più imprese, dalle grandi realtà fino alle PMI, nelle quali cresce la consapevolezza dell’importanza della formazione sia per attirare i talenti, sia per favorire la crescita del business.

Stando agli esiti dell’indagine condotta del Centro Studi Tagliacarne pubblicata nell’aprile 2023, ad esempio, la formazione stimola la ripresa e migliora l’efficienza degli investimenti negli ambiti green e digitale. Secondo lo studio, il 31% delle aziende che investono in attività formative punta a superare livelli pre-Covid nel corso dell’anno, mentre la quasi totalità delle imprese che si sono attivate sul PNRR si propone di formare le proprie risorse umane entro il 2024.

Per riuscire a trasformare la formazione in una potente leva di sviluppo per l’azienda, tuttavia, è fondamentale focalizzare alcuni aspetti determinanti e conoscere alcune strategie in grado di fare realmente la differenza. Vediamone insieme 6.

Rendere la formazione un’esperienza coinvolgente

Innanzitutto, va innovato il metodo di insegnamento. La formazione più efficace e vantaggiosa è quella che genera massimo coinvolgimento e ingaggio nel team e nel singolo individuo, garantendo un’esperienza di apprendimento interattiva e appagante.

Questo è possibile grazie alle metodologie e agli approcci didattici utilizzati per incentivare l’apprendimento. Offrire esperienze formative immersive in cui il discente è protagonista del proprio sviluppo professionale è la chiave di volta: progettare corsi che lo aiutino a comprendere in modo facile concetti complessi, ricchi di esercitazioni pratiche per applicare subito quanto appreso, mostrare casi studio reali e replicabili è un ottimo punto di partenza per stimolare la curiosità, tenere l’utente concentrato e rendere la formazione.

Inoltre, i corsi devono essere brevi e sempre ricche di spunti di riflessione e di stimoli: in quest’ottica ci viene in aiuto il microlearning, che va a frammentare l’oggetto didattico in piccole sezioni per facilitarne l’assimilazione.Oltre alla modalità, vanno anche considerate le tematiche su cui puntare: se da un lato devono essere mirate e rilevanti per la crescita individuale e di team, dall’altro possono anche offrire un punto di vista inedito sulle tendenze più attuali, per aiutare l’azienda a trarne vantaggio.

Predisporre piani formativi centrati e su misura

I piani formativi devono poter essere tagliati su misura dei team e, se necessario, personalizzati in base alle singole persone, rispondendo in modo ottimale alle specifiche esigenze formative dell’azienda e dei ruoli professionali coinvolti.

Sfruttare l’innovazione tecnologica

La formazione aziendale può trarre numerosi benefici dalla trasformazione digitale. Sono proprio le innovazioni tecnologiche a consentire l’attuazione di programmi formativi facilmente accessibili e di semplice fruizione.

Questo significa, ad esempio, permettere l’accesso a corsi in modalità e-learning, ampliando la platea di utenti e creando maggiore coinvolgimento. Anche l’approccio ibrido, detto anche blended learning, è sempre da considerare: questo approccio implica la progettazione del percorso di apprendimento alternando attività asincrone, in autoapprendimento e sincrone, in diretta web o in presenza. In questo modo il discente acquisisce le nozioni imprescindibili secondo il proprio ritmo e le proprie priorità, mentre i momenti live sono dedicati al confronto diretto con il docente e i propri colleghi, alle esercitazioni pratiche, alle riflessioni comuni e al brainstorming sulle tematiche trattate.

Sfruttare i vantaggi della formazione finanziata

Un budget limitato rappresenta spesso un freno agli investimenti formativi delle piccole e medie imprese: spesso le aziende non sanno che possono fare formazione con risorse già stanziate. I Fondi Paritetici interprofessionali (Legge 388/2000) sono associazioni finalizzate proprio alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Ogni anno l’azienda versa per legge lo 0,30% delle retribuzioni dei lavoratori, lo può destinare al Fondo Interprofessionale a cui è iscritta. L’azienda avrà quindi la garanzia che potrà utilizzare quanto versato per fare formazione ai propri lavoratori.

Ma non esistono solo i fondi, gli incentivi sono molteplici sia a livello nazionale che regionale. Quindi importante restare sempre aggiornati e comprendere come sfruttarli al massimo per far evolvere il proprio team con il massimo risparmio di costi e risorse.

Affidarsi agli esperti del settore

Infine per orientarsi al meglio nel complesso mondo della formazione aziendale affidarsi sempre a un partner qualificato e al passo con i tempi rappresenta la strada giusta da percorrere.

Gility, la formazione in un’unica piattaforma

Innovare la formazione rendendola facilmente accessibile supportando le PMI italiane è proprio la mission di Gility, education technology company supportata da BPER Banca e CDP Venture Capital.

Gility offre una piattaforma tecnologica all-in-one semplice e intuitiva, un unico strumento contenente un ricco catalogo di corsi online in continuo aggiornamento per gestire l’intero processo formativo da un unico spazio di lavoro.

Rendendo l’esperienza di apprendimento digitale unica e coinvolgente, Gility propone migliaia di ore formative e centinaia di corsi e-learning tra cui scegliere grazie alla collaborazione con numerosi enti di formazione, creando piani formativi aziendali personalizzati.

È anche possibile avvalersi delle competenze di un team consulenziale altamente preparato che supporta passo dopo passo il processo formativo, dalla progettazione didattica fino alla rendicontazione. Il supporto aiuta anche a ottenere i migliori incentivi per finanziare la formazione, accreditandosi a uno dei 21 Fondi interprofessionali gestiti dall’azienda.

I punti di forza di Gility sono molteplici:

il vasto e completo catalogo di corsi focalizzati su tematiche chiave per incentivare la crescita aziendale. Include infatti le competenze professionali su ruoli e dipartimenti specifici come marketing, vendite, finanza ed HR, al fine di offrire le competenze e nozioni tecniche necessarie per performare al meglio nell’area, ma anche avere sempre un occhio rivolto al futuro. Il catalogo include inoltre le soft skill, competenze trasversali che aiutano a performare e comunicare sempre meglio in squadra, le lingue straniere per il business, tra cui inglese e spagnolo. Infine su Gility è possibile erogare tutta la formazione obbligatoria come quella sulla salut e e sicurezza e normativa, necessaria per legge;

e normativa, necessaria per legge; la flessibilità di accesso alle esperienze formative, rappresentate da lezioni live in diretta con docenti esperti ma anche da percorsi completamente on demand, quando e come si vuole, così come da progetti formativi ibridi in blended learning che uniscono l’autoformazione a sessioni di approfondimento e workshop;

con docenti esperti ma anche da percorsi completamente on demand, quando e come si vuole, così come da progetti formativi ibridi in che uniscono l’autoformazione a sessioni di approfondimento e workshop; i percorsi dedicati alle competenze digitali (le digital skill che ormai sono necessarie per ogni professionalità che vuole essere al passo con la trasformazione digitale), soft skill e competenze trasversali fondamentali per performare al massimo, temi chiave sul marketing come digital marketing e social media ma anche tematiche basilari come diversità e inclusione, project e team management, data science e data analysis;

che ormai sono necessarie per ogni professionalità che vuole essere al passo con la trasformazione digitale), soft skill e competenze trasversali fondamentali per performare al massimo, temi chiave sul marketing come e social media ma anche tematiche basilari come diversità e inclusione, project e team management, data science e data analysis; la possibilità di selezionare i corsi più adatti alla formazione del proprio team e predisporre piani formativi su misura in completa autonomia o con il supporto di un consulente esperto, gestendo tutto facilmente attraverso l’area dedicata;

in completa autonomia o con il supporto di un consulente esperto, gestendo tutto facilmente attraverso l’area dedicata; il monitoraggio e la rendicontazione: attraverso la dashboard dedicata è possibile tenere sotto controllo i progressi compiuti dal team, accentrare in un unico luogo tutte le certificazioni ottenute e scaricare la reportistica necessaria per la formazione finanziata.

L’attivazione della piattaforma formativa Gility e la consulenza dedicata sono sempre gratuite e non sono previsti costi di abbonamento annuali. Ogni azienda, infatti, paga solo i corsi che desidera mettere a disposizione del team.

Scopri i vantaggi offerti dalla piattaforma formativa Gility visitando il sito web ufficiale e chiedi una demo, ottenendo un accesso gratuito.

