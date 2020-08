Moda: Startup Fashion Academy per designer

Formazione e opportunità di business per giovani designer di moda del Lazio: al via la Startup Fashion Academy.

Venti giovani designer del Lazio hanno la possibilità di partecipare a un percorso gratuito di mentorship finalizzato a sostenere lo sviluppo di soluzioni e prodotti, con potenzialità di mercato, che riguardino il design nella moda.

La Startup Fashion Academy è promossa da Lazio Innova e supportata da Altaroma, nell’ambito del programma LOIC Zagarolo, iniziativa rivolta a un gruppo di giovani designer di moda che hanno completato l’A.A 2019/2020, diplomati e diplomandi presso una delle dieci Accademie del Lazio con indirizzo moda.

Il programma, in partenza il 24 settembre 2020, permetterà di definire e validare un modello di business e di prototipazione, attraverso due azioni complementari: product lab e manifattura digitale.

È previsto un calendario di incontri, fisici e virtuali, che si articolerà in appuntamenti settimanali per un periodo massimo di 6 settimane. Si terrà anche un pitch finale di presentazione del progetto e del prototipo, al termine del quale saranno scelti 3 finalisti per l’attribuzione di premi in denaro:

primo premio da 2.500 euro;

secondo da 1.500 euro;

terzo da 1.000 euro.

Sarà anche possibile partecipare alla Roma Fashion Week di Altaroma di gennaio 2021. Al termine del programma Startup Fashion Academy, inoltre, tutti i partecipanti accesso agli ulteriori “servizi di go to market” offerti dalla rete Spazio Attivo di Lazio Innova.

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura la modulistica completa disponibile di seguito e sul sito www.altaroma.it. Le domande possono essere inviate via email all’indirizzo zagarolo@lazioinnova.it, entro l’11 settembre 2020.