Cessione del credito con Finanza.tech: migliorano le condizioni

Come liquidare il credito d’imposta da bonus edilizi direttamente on line.

Attraverso il credito d’imposta le aziende possono accedere ad una serie di vantaggi: dalla riduzione dei debiti e delle imposte dovute al Fisco, alla monetizzazione dello stesso tramite cessione. Ma cosa sono i crediti di imposta e come funzionano? In questo articolo parliamo della loro natura e di come cederli a soggetti interessati ad acquistarli.

Un focus particolare sarà dedicato ai prodotti di Finanza.tech pensati per le aziende che vogliono liquidare in poco tempo il proprio credito.

Cosa si intende per credito d’imposta?

Il credito d’imposta è un credito che un’azienda vanta o verso lo Stato o verso enti pubblici diversi e che può ottenere dall’Erario in due modi:

come compensazione per un errore di calcolo sulle tasse; da bonus statali (vedi bonus edilizi);

Una volta maturato il credito è possibile riscuoterlo attraverso varie modalità:

sconto sulle tasse;

compensazione debiti tributari;

rimborso in dichiarazione dei redditi;

cessione ad altri soggetti.

Banche e intermediari finanziari, infatti, possono essere interessati ad acquistare questo tipo di credito permettendo alle aziende di monetizzarli e ottenere liquidità in tempi rapidi. Come farlo? Intanto, il cedente dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate per via telematica la comunicazione della cessione.

Chi, invece, procede all’acquisto potrà utilizzarlo in compensazione tramite F24, o cederlo ulteriormente per l’intero importo (laddove consentito per legge).

Cessione crediti a Finanza.tech

Citata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come una delle primarie soluzioni private dedicate allo smobilizzo dei bonus incagliati, la piattaforma di cessione dei crediti d’imposta di Finanza.tech ha riaperto recentemente con un plafond di 425 milioni di euro per le annualità 2023–2026.

Sulla piattaforma on line è possibile calcolare il credito delle aziende in pochi click e scegliere, in autonomia, uno dei prodotti che offriamo.

I crediti d’imposta che Finanza.tech acquisisce sono quelli legati a Superbonus 110% cod. tributo 7711, 7718, 6921, 7701 e crediti decennali (bonus facciate, ecobonus…) cod. tributo 6922, 6925, 7705, 7712, 7715. Il servizio è rivolto solo ad aziende partendo da un importo minimo di € 50.000 euro per il 2023.

I costi sono già compresi nel prezzo mentre la percentuale dipende dal prodotto selezionato e fa riferimento a quanto verrà liquidato al cedente.

La piattaforma di Finanza.tech, inoltre, assicura un’analisi AML, anti frode e del merito creditizio di tutte le controparti. Non solo, controlla la documentazione ed offre supporto tecnico dalla richiesta fino alla liquidazione del credito.

Come accedere al servizio di cessione del credito

Prima di tutto le aziende dovranno registrarsi alla piattaforma Finanza.tech firmando l’adesione dell’azienda ai servizi del portale.

A questo punto il percorso dell’utente può essere svolto in autonomia: potrà creare un progetto di cessione afferente all’azienda collegata al proprio profilo e scegliere tra i prodotti offerti.

Si tratta di 12 soluzioni che differiscono fra loro in base al tipo di credito, se connesso a Superbonus 110% o a crediti decennali, e alla modalità di cessione, annuale o in un’unica soluzione. Vediamoli brevemente.

Le proposte per crediti d’imposta Superbonus 110%

Per la liquidazione del credito d’imposta derivante da Superbonus 110% possiamo scegliere tra 3 prodotti tra i 6 complessivamente disponibili (a seconda dell’importo del credito e delle modalità di cessione):

Easy Smart Smart Comfort Smart Large Smart Comfort Large Cessione Elite

Nel primo caso è possibile cedere subito tutte le annualità e si avrà una liquidazione quota 2023 a 30 giorni, mentre le quote successive verranno erogate entro il 30/04 di ogni anno.

Nella versione Smart e Smart Comfort, invece, si sceglie di cedere ogni anno una annualità e di avere una liquidazione del credito entro 15 giorni dalla cessione.

La terza soluzione assicura una percentuale di liquidazione maggiore alle stesse condizioni del prodotto smart ma richiede una Comfort letter BIG4 di cui vi parleremo più avanti.

Per cassetti fiscali superiori a 10 milioni, il prodotto adatto è Large, con migliorate condizioni di pricing e un aumento medio del prezzo di acquisto del 2,5%.

Le proposte per crediti d’imposta bonus decennali

Finanza.Tech ha scelto di liquidare anche bonus edilizi pluriennali classici, trascurati dalla maggior parte del player del mercato del credito. I crediti decennali rimangono, infatti, tra i più diffusi e tra i meno liquidabili: la loro monetizzazione permetterebbe a molte imprese edili di riaprire i cantieri rimasti fermi.

Come per i crediti da Superbonus 110%, l’utente può scegliere tra prodotti che prevedono la cessione immediata di tutte le annualità e prodotti che prevedono cessioni annuali.

EcoSisma e Facciate sono i servizi che consentono la cessione di un’annualità per volta e una liquidazione entro 15 giorni dalla cessione. Diversamente, cedendo subito tutte le annualità si potrà accedere alla proposta Strong con una liquidazione quota 2023 a 30 giorni e successive entro il 30/04 di ogni anno.

Modalità di liquidazione del credito

Il pagamento verrà dilazionato in 4 tranche nell’anno di riferimento del credito. In ogni caso non è possibile avere un pagamento in un’unica soluzione. Abbiamo due modalità di liquidazione:

Liquidazione Immediata . Questa modalità è connessa alla cessione del credito annuale che dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo al contratto. Il credito verrà liquidato appena sarà disponibile sul cassetto fiscale dell’acquirente. Le annualità successive dopo 10, 22 e 34 mesi dalla prima cessione, con liquidazione appena il credito sarà disponibile all’acquirente.

. Questa modalità è connessa alla cessione del credito annuale che dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo al contratto. Il credito verrà liquidato appena sarà disponibile sul cassetto fiscale dell’acquirente. Le annualità successive dopo 10, 22 e 34 mesi dalla prima cessione, con liquidazione appena il credito sarà disponibile all’acquirente. Liquidazione a 30 giorni. Il credito verrà in questo caso liquidato entro 60 giorni dalla disponibilità del credito sul cassetto fiscale dell’acquirente. Per le annualità successive, che saranno già state cedute, il pagamento avverrà nello stesso mese di liquidazione della prima annualità.

Al momento è possibile cedere solo crediti già presenti sul cassetto fiscale e non crediti futuri.

Cos’è la Comfort letter BIG4

Per alcuni prodotti può essere richiesta la già citata Comfort letter BIG4. Con questo termine si identifica un documento che certifichi la bontà tecnica del progetto sottostante un credito d’imposta. È frutto di un’analisi a valle della documentazione e in genere viene emessa da uno studio legale o, più frequentemente, da una società di consulenza. Per i nostri prodotti la richiediamo emessa da una BIG 4 (EY, KPMG, PWC, Deloitte).

Perché scegliere Finanza.tech

La cessione del credito d’imposta da bonus edilizi con la fintech è facile e interamente digitale.

Le aziende potranno calcolare il proprio credito, scegliere la soluzione più idonea e sottoporre il proprio progetto in pochi step. Un processo che snellisce le lunghe pratiche burocratiche del passato e che offre alle aziende una vantaggiosa occasione di crescita.

Autonomi però non vuol dire soli: per qualsiasi informazione basta scrivere a info@finanza.tech o chiamare il numero +39 02 87167578 per ricevere l’assistenza necessaria a finalizzare la tua richiesta.