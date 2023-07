Riforma Pensioni a rischio: 65 miliardi di spesa entro il 2026

La spesa per le pensioni raggiungerà quota 65 miliardi di euro entro il 2026: difficile per il Governo mantenere le promesse sulla riforma.

La spesa per le pensioni è destinata a crescere in modo progressivo, raggiungendo quota 65 miliardi di euro entro il 2026, anche a causa delle caratteristiche della curva demografica della popolazione italiana.

Il Governo è dunque chiamato a sostenere un’ardua sfida per mantenere gli impegni presi in tema di riforma (nello specifico, su nuove misure sulla flessibilità in uscita) e in tema di revisione degli importi destinati ai pensionati.

Spesa per le pensioni: numeri e stime

A sottolineare il peso della spesa pensionistica in Italia è il Centro studi di Unimpresa, mettendo in evidenza il costo sostenuto dallo Previdenza pubblica per pagare le pensioni lo scorso anno (pari a 296,9 miliardi) rispetto a quello che ci ci aspetta entro fine anno (+7%): nel 2023 arriverà addirittura a 317,9 miliardi (anche per la rivalutazione degli assegni dovuto all’inflazione).

Il balzo sarà ancor più sostenuto per prossimo triennio: a 340,7 miliardi nel 2024, 350,9 miliardi nel 2025, 361,8 miliardi nel 2026.

Complessivamente, la spesa per le pensioni nel 2022 valeva il 15,6% di PIL mentre nel 2026 arriverà al 16,1%.

Riforma e aumento pensioni 2024 a rischio

Secondo Unimpresa, gli interventi sulle pensioni sono imprescindibili, considerate anche le promesse fatte, ma occorre ragionare sui numeri (e sulle sfide in atto), per:

evitare di cullarsi su promesse poco realizzabili.

Nei prossimi quattro anni, la spesa per le pensioni aumenterà di 64,9 miliardi, (+21,87%) e tutto questo senza contare eventuali nuovi misure del governo. Anche perché, nell’ambito della spesa previdenziale sono conteggiate anche altre prestazioni sociali.

Come ricorda l’associazione, anticipare l’età pensionabile costa 10 miliardi mentre la disponibilità effettiva da dedicare al capitolo previdenza nella Manovra 2024, al momento, è di circa 2 miliardi. Come ha commentato il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara:

la traiettoria della spesa previdenziale, al netto delle nuove misure, è già in forte aumento e il sentiero, pertanto, appare particolarmente stretto.