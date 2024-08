Ricongiunzione contributi professionali per la pensione: da settembre online

Calendario pagamenti INPS di agosto 2024 per le pensioni e i sussidi ai disoccupati e alle famiglie, con tutte le date per NASpI, Assegno Unico, ADI e SFL.

Pensione italiana in Australia solo con bonifico INPS

Pensione INPS con bonifico per gli gli italiani in Australia e senza accertamenti di esistenza in vita, procedure veloci anche per australiani in Italia.