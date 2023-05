Riforma pensioni: prime novità per il 2024

Riforma pensioni, in vista della manovra 2024 il Governo convoca il primo tavolo tecnico sulla flessibilità in uscita, i temi e il dibattito.

Sul lungo periodo bisogna arrivare a un «rafforzamento del sistema previdenziale, con particolare riguardo alle pensioni future». Nel frattempo si ragiona di pensione anticipata con formule di flessibilità in uscita da prorogare, eventualmente, nel 2024.

Fondamentalmente è stato confermato un andamento già emerso: la riforma pensioni non si riuscirà a fare nemmeno nel 2023 e se ne riparlerà nel 2024. Per questo motivo si affronta prioritariamente il tema della flessibilità in uscita.

Dell’impostazione dei lavori sui temi della previdenza si è parlato nel corso del vertice fra Governo e sindacati del 31 maggio che ha aperto una stagione di confronto sui temi fondamentali per l’economia e le parti sociali.

Riforma Pensioni: le novità per il 2024

«Il primo tavolo sarà sugli anticipi pensionistici» ha annunciato la premier ai sindacati. Significa parlare di Quota 103, Opzione Donna, APE social.

Quota 13 da prorogare con modifiche

La Quota 103 è attualmente in vigore per il solo 2023, prevede la pensione con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Bisogna decidere se prorogarla anche nel 2024 così com’è o rivisitarla, introducendo di fatto un nuovo strumento di flessibilità in uscita (dopo al progressione degli ultimi cinque anni, con l’avvicendamento delle Quota 100, 102 e infine 103).

Opzione Donna al restyling

Riforma Pensioni: niente ritorno alla vecchia Opzione Donna 11 Maggio 2023 Le altre due forme di flessibilità in uscita attualmente previste, sempre solo fino alla fine del 2023, sono l’Opzione Donna e l’APE Sociale.

Sul primo fronte, la manovra di quest’anno ha impresso una stretta sui requisiti, è aperto il dibattito sull’ipotesi di tornare alle regole precedenti, caldeggiata per esempio dai sindacati. Attualmente l’Opzione Donna richiede 60 anni di età e 35 anni di contributi entro la fine del 2022 (un anno di età in meno per ogni figlio, fino a un massimo sconto di due anni). E, in più, l’appartenenza a una delle seguenti tipologie: lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, caregiver da almeno sei mesi, riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

Le ipotesi di maggior flessibilità chiedono di eliminare questi ultimi requisiti, tornando ai soli paletti di età anagrafica e contribuzione.

APE Sociale a un bivio

Infine l’APE Sociale è forse la misura meno controversa, viene prorogata così com’è da quale anno, consente di andare in pensione a 63 anni e 30 o 36 anni di contributi ai lavoratori appartenenti a una delle quattro categorie ammesse: caregiver, riduzione capacità lavorativa pari almeno al 74%, disoccupati involontari che abbiano terminato di percepire il sussidio, addetti a mansioni gravose. Nei primi tre casi il requisito contributivo è pari a 30 anni, per i lavori gravosi sale a 36 anni.

Riforma Pensioni in Legge di Bilancio 2024

Questi dunque i temi sul tavolo tecnico che farà partire i lavori sulle pensioni. L’orizzonte temporale di questo dibattito sembra essere la prossima Legge di Stabilità. Successivamente, si parità con il discorso più complessivo sull’intero sistema previdenziale. Obiettivi: «garantire la tenuta del sistema ed evitare il manifestarsi di una bomba sociale nei prossimi decenni».