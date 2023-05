Cedolino Pensioni di Giugno 2023: ecco cosa contiene

Ecco come visualizzare il cedolino pensione INPS di giugno 2023, quali importi e informazioni contiene e quando arrivano gli aumenti della rivalutazione.

L’INPS ha reso disponibile online il cedolino pensione di giugno 2023 per tutti i titolari della prestazione. Grazie al documento, disponibile anche in formato elettronico sul sito web dell’Istituto di Previdenza, gli interessati (o le persone di fiducia con delega ai servizi telematici) possono conoscere gli importi, il dettaglio delle voci che lo determinano, il calendario di messa pagamento, la data valuta e molte altre informazioni sul trattamento pensionistico.

Vediamo dunque come accedere al cedolino pensioni, quali informazioni vi sono contenute e le eventuali novità in arrivo.

Cosa c’è nel cedolino pensione di giugno 2023? Per quanto riguarda gli importi e gli attesi aumenti sulle pensioni minime, nel cedolino della pensione di giugno 2023 non compare né la rivalutazione né gli arretrati attesi. Dunque, neppure per questo mese ci sono novità. Nel cedolino della pensione di giugno 2023 i pensionati troveranno invece l’applicazione delle trattenute fiscali relative alle addizionali IRPEF regionali e comunali, nonché l’addizionale comunale come acconto, in linea con quanto previsto di consueto per il mese di giugno. L’importo delle pensioni nel cedolino di giugno contiene la rivalutazione automatica delle pensioni avviene nel seguente modo: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (circa 2.102 euro), le pensioni saranno rivalutate del 100% ( 7,3% ). Per gli over 75 che percepiscono la pensione minima l’aumento è pari all’8,8% (1,5 punti percentuali in più);

INPS (circa 2.102 euro), le pensioni saranno rivalutate del 100% ( ). Per gli over 75 che percepiscono la pensione minima l’aumento è pari all’8,8% (1,5 punti percentuali in più); per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il minimo INPS (circa 2.102 euro) e pari o inferiori a cinque volte il minimo INPS (circa 2.627 euro), le pensioni saranno adeguate dell’85% ( 6,21% );

il minimo INPS (circa 2.102 euro) e pari o inferiori a cinque volte il minimo INPS (circa 2.627 euro), le pensioni saranno adeguate dell’85% ( ); per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo INPS (circa 2.627 euro) e pari o inferiori a sei volte (circa 3.152 euro), la rivalutazione è del 53% ( 3,87% );

il minimo INPS (circa 2.627 euro) e pari o inferiori a sei volte (circa 3.152 euro), la rivalutazione è del 53% ( ); per le pensioni di importo superiore a sei volte il minimo INPS (circa 3.152 euro) e pari o inferiori a otto volte (circa 4.203 euro), la rivalutazione è del 47% ( 3,43% );

il minimo INPS (circa 3.152 euro) e pari o inferiori a otto volte (circa 4.203 euro), la rivalutazione è del 47% ( ); per le pensioni di importo superiore a otto volte il minimo INPS (circa 4.203 euro) e pari o inferiori a dieci volte (circa 5.254 euro), la rivalutazione è del 37% ( 2,70% );

il minimo INPS (circa 4.203 euro) e pari o inferiori a dieci volte (circa 5.254 euro), la rivalutazione è del 37% ( ); per le pensioni di importo superiore a dieci volte il minimo INPS (superiore a circa 5.254 euro), la rivalutazione è del 32% (2,34%). Il conguaglio dello 0,8% derivante dalla differenza tra la rivalutazione provvisoria e quella effettiva (rispettivamente 7,3% e 8,1%), sarà effettuato a gennaio 2024. Quando vengono pagate le pensioni a giugno 2023? Nel mese di giugno 2023, le pensioni saranno pagate con la stessa data valuta sia a chi riceve il trattamento sul proprio conto corrente che a chi preleva le somme in contanti presso Poste Italiane. Qui però si seguirà il consueto calendario scaglionato per iniziale del cognome, a partire dal 1° giugno (giovedì): cognomi A-B – giovedì 1° giugno 2023 ;

– giovedì ; cognomi C-D – sabato 3 giugno 2023 (mattina);

– sabato (mattina); cognomi E-K – lunedì 5 giugno 2023 ;

– lunedì ; cognomi L-O – martedì 6 giugno 2023 ;

– martedì ; cognomi P-R – mercoledì 7 giugno 2023 ;

– mercoledì ; cognomi S-Z – giovedì 8 giugno 2023. Come cambiare le coordinate bancarie per l’accredito pensione? Come cambiare il conto di accredito pensione INPS 25 Luglio 2022 Le coordinate IBAN per l’accredito pensione precedentemente fornite all’INPS possono essere modificate in qualsiasi momento. Per effettuare la modifica, è necessario accedere al servizio online dell’INPS denominato “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”, e seguire le istruzioni. Potrebbe essere richiesto di inserire le vecchie coordinate di pagamento prima di specificare le nuove. Una volta completata la procedura, è possibile scaricare la ricevuta e stampare la domanda di variazione. I tempi di elaborazione sono di circa 30 giorni. Per la domanda è necessario essere titolari di una pensione (o avere la delega ai servizi telematici dell’INPS) e avere sotto mano il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso all’area riservata dell’INPS. Come accedere al cedolino pensione INPS? Cedolino Pensione INPS: come si consulta online 11 Agosto 2022 Ogni pensionato può controllare autonomamente il cedolino accedendo al sito web dell’INPS e utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, per poi seguire questi passaggi:

accedi alla tua area riservata con SPID, CIE o CNS;

inserisci “cedolino pensione” nella barra di ricerca;

clicca su “verifica pagamenti” nella sezione del cedolino pensione;

seleziona il mese di giugno 2023 per visualizzare il cedolino corrispondente.

Ricordiamo che il cedolino pensioni online offre diverse funzionalità ai pensionati, tra cui:

Consultazione del cedolino della pensione;

Visualizzazione dell’ultimo cedolino;

Confronto tra cedolini di diversi mesi;

Accesso all’elenco dei prospetti di liquidazione;

Gestione delle deleghe sindacali sui trattamenti pensionistici;

Comunicazioni dall’INPS;

Modifica dei dati personali e recapiti;

Riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento;

Informazioni sulla Posta Elettronica Certificata;

Variazione dell’ufficio pagatore;

Recupero e stampa della Certificazione Unica.

Quando arriva l’aumento delle pensioni minime?

Per l’aumento dei trattamenti minimi previsto dalla Legge di Bilancio 2023, l’INPS non ha ancora completato i calcoli. Quindi, dopo un’attesa di 5 mesi, bisognerà attendere ancora per gli aumenti di 600 euro per le pensioni minime per chi ha più di 75 anni e di 572 euro per gli under 75. Questi pensionati, ci si augura, non dovranno aspettare oltre il mese di luglio per ricevere l’aumento, insieme agli arretrati.

Nello stesso mese, tra l’altro verrà anche corrisposta la quattordicesima mensilità per coloro che ne hanno diritto.