Pensioni e prestazioni INPS: aliquota IRPEF e detrazioni si scelgono online

Pensioni e prestazioni INPS: scelta scaglione di reddito e aliquota IRPEF o rinuncia alle detrazioni non spettanti per evitare trattenute e conguagli.

Comunicazione al via per i pensionati e i titolari di prestazioni previdenziali che vogliono modificare l’aliquota IRPEF applicata o che rinunciano alle detrazioni non spettanti: la procedura si fa online sul sito INPS, disponibile dal 15 ottobre per il periodo d’imposta 2023.

Gestione IRPEF con INPS sostituto d’imposta

L’opzione si esercita annualmente e permette ai contribuenti che hanno l’INPS come sostituto d’imposta (pensionati e titolari di altre prestazioni previdenziali) di evitare trattenute mensili e conguagli di fine anno, comunicando subito quale aliquota vogliono che si applichi loro (la più alta se sanno di avere altri redditi oltre a quelli INPS) o rinunciando a detrazioni che non saranno fruibili per mancato superamento per incapienza.

Chi si trova sotto soglia no tax area (8.500 euro), per evitare trattenute nel cedolino pensione, può richiedere all’INPS la rinuncia alle detrazioni di fine anno, a cui comunque non potrà accedere per incapienza fiscale.

nel cedolino pensione, può richiedere all’INPS la rinuncia alle detrazioni di fine anno, a cui comunque non potrà accedere per incapienza fiscale. Allo stesso modo, chi ha un reddito maggiore di quanto è a conoscenza dell’INPS (perchè ha altre entrate), può chiedere l’applicazione dell’aliquota IRPEF più alta per evitare conguagli a fine anno.

Scaglioni e aliquote IRPEF dopo la riforma

Ricordiamo che con la riforma IRPEF – che ha ridotto gli scaglioni a 4 e modificato le aliquote – è cambiata la tassazione sui redditi da pensione e l’applicazione delle detrazioni nel cedolino pensione, innalzando anche la soglia della no tax area, adesso fissata a 8.500 euro lordi annui. Inoltre, il calcolo dell’imposta dovuta viene effettuato in anticipo sul presunto reddito annuo, con tassazione spalmata su 13 mensilità.

Dunque, dal 15 ottobre i pensionati che nel prossimo anno d’imposta sanno già che non avranno diritto (anche solo in misura parziale) alle detrazioni da lavoro dipendente, possono presentare richiesta di rinuncia all’INPS.

Scelta aliquota o rinuncia detrazioni

In assenza di comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per gli scaglioni di reddito corrispondenti a quanto erogato e riconosce le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR, effettuando poi i conguagli fiscali sulla base della pensione o prestazione versata.

Le richieste possono essere inoltrate compilando la dichiarazione apposita, accessibile dal servizio: “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

Le istruzioni sono fornite dall’istituto previdenziale con messaggio 3783/2022, ricordando che si tratta di un adempimento da effettuare ogni anno e che riguarda tutti i titolari di prestazioni previdenziali.