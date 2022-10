Incremento pensioni e tredicesima 2022: online tutti gli importi

Incremento DL Aiuti bis nel cedolino pensione di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022: regole INPS per il calcolo e il pagamento.

Aumento importo pensioni di ottobre, novembre e dicembre 2022 più tredicesima mensilità: in attesa di conoscere la percentuale da applicare alla rivalutazione dal 1° gennaio 2023, si applica in via transitoria un incremento del 2%.

Lo conferma l’INPS con la circolare 114/2022 del 13 ottobre, che riporta le istruzioni per il calcolo dell’aumento pensioni di fine anno, per ciascun trattamento.

In evidenza anche i trattamento che restano esclusi e la rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito (l’incremento non rileva né fini del superamento dei tetti per il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito, né per la corresponsione delle integrazioni di trattamento minimo o maggiorazioni sociali).

Calcolo incremento pensioni DL Aiuti bis

L’incremento è calcolato sull’importo cumulato delle pensioni di ogni soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022.

Incremento Incremento massimo 1° fascia – 2%

(da 0 a 2.097,40 €) € 41,95 2° fascia – 1,80%

(da a 2.097,41 a 2.621,75 €) € 9,44 3° fascia – 1,50%

(da 2.621,76 a 2.692,00 €) € 1,05 4° fascia

(da 2.692,01 a 2744,44 €) € 52,44 (salvaguardia)

€ 2.744,44 (limite)*

*Il limite di salvaguardia (€ 2.744,44) è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44

Incremento pensioni: casi particolari ed esclusioni

L’incremento opera con regole a parte per alcune tipologie di pensione e trattamenti.

Rivalutazioni su misura

Le prestazioni seguenti sono soggette alla perequazione ordinaria ma sono escluse dal cumulo perequativo

assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo cessazione attività commerciale (INDCOM) – perequate singolarmente; prestazioni assistenziali (AS, PS, INVCIV) e pensioni con benefici per vittime di atti di terrorismo – rivalutate singolarmente.

Aumento per le prestazioni assistenziali

Trova applicazione: sulle pensioni di inabilità, sull’assegno mensile di assistenza (articoli 12 e 13 della legge 118/1971), sulla pensione per sordi (Legge 381/1970) e per ciechi (Legge 382/1970).

Non trova applicazione: sulle indennità di accompagnamento, per ciechi parziali, per ciechi assoluti, di comunicazione, di frequenza e di talassemia.

Nessuna rivalutazione

accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA) – non vengono rivalutate; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Pagamento incrementi 2022

Pensioni: da ottobre importi maggiorati 23 Settembre 2022 Fornite nella stessa circolare anche le modalità di pagamento per i diversi trattamenti pensionistici interessati. L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità ottobre, novembre, dicembre 2022 ed anche sulla tredicesima pensione. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.

L’importo è indicato nel cedolino pensione come “Incremento D.L. Aiuti bis”.