Bando INPS Servizi Spa: procedura di selezione per l’assunzione di 69 unità a tempo pieno e indeterminato con CCNL TLC, domande entro il 18 settembre.

INPS Servizi SpA, società interamente partecipata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la gestione del Contact Center Multicanale verso l’utenza dell’INPS, ha indetto una procedura selettiva per l’assunzione di 69 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time. Il contratto applicato è quello del personale dipendente di imprese esercenti servizi di telecomunicazioni (CCNL TLC).

Avviso di selezione INPS Servizi

Le posizioni di lavoro sono indicate nella tabella allegata al bando, che prevede come sede per tutti quella di Roma, ad eccezione delle posizioni contraddistinte in tabella dal codice SCC8 (per le quali è indicata specifica sede di lavoro). E’ comunque richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Tra i requisiti richiesti, segnaliamo che il titolo di studio previsto per ciascuna figura professionale, così come indicato nella descrizione della posizione di lavoro.

Quando e come fare domanda

Le candidature per la procedura selettiva devono essere inoltrate per via telematica, accedendo on SPID, CNS o CIE, dalla piattaforma raggiungibile al seguente link. L’invio online della domanda compilata deve essere effettuato entro le ore 20.00 del 18 settembre 2022.

Come funziona la selezione

I primi 10 candidati per ciascun profilo da Quadro e i primi 6 candidati per ciascun profilo da Impiegato che avranno totalizzato il maggior punteggio in relazione ai titoli posseduti saranno ammessi al colloquio, in presenza o da remoto, teso a verificare le competenze tecniche, le capacità e l’adeguatezza al ruolo.

All’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà quindi redatta la graduatoria degli idonei, dalle quali attingere a scorrimento, anche successivamente. A tal fine, le graduatorie rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data di approvazione.

Profili da assumere

Assistente degli Organi – specialista

Assistente di Direzione – specialista

Assistente di Direzione – addetto

Responsabile Compliance e Gestione Rischi

Specialista Compliance e Gestione Rischi

Addetto Compliance e Gestione Rischi

Responsabile Amministrazione Controllo Finanza

Responsabile Gare, Appalti e Affari Generali

Specialista Ciclo Passivo

Addetto Ciclo Passivo

Specialista Ciclo Attivo

Addetto Ciclo Attivo

Specialista Business Controller

Specialista Financial Controller

Addetto Business & Financial Analyst

Specialista Tesoreria e Finanza

Coordinatore Gare e Appalti

Addetto Ufficio Acquisti

Coordinatore Affari Generali

Specialista Affari Legali

Responsabile Gestione e Relazioni Sindacali

Responsabile Organizzazione, Sviluppo e Selezione

Responsabile Amministrazione e Costo Del Lavoro

Specialista Gestione e Relazioni Sindacali

Addetto Gestione e Relazioni Sindacali

Specialista Salute e Sicurezza del lavoro

Specialista senior Normativa e Contenzioso del Lavoro

Specialista Organizzazione del Lavoro

Addetto Formazione e Selezione

Specialista Sviluppo, Formazione e Selezione

Specialista Amministrazione del Personale

Addetto Amministrazione e Costo Del Lavoro

Responsabile Planning & War Room

Responsabile Km & Process Improvement

Specialista senior Planning & War Room

Specialista junior Planning & War Room

Specialista senior Km & Process Improvement

Specialista junior Km & Process Improvement

Specialista senior – Data Analyst

Responsabile di Sito

Responsabile Sviluppo e Gestione Applicativa

Responsabile Governance

Specialista senior Application CRM

Specialista Application CRM

Specialista senior Application Call Center

Specialista Application Call Center

Specialista senior Change Management

Specialista senior Service Desk & Service Management

Specialista senior Demand Management

Addetto Demand Management

Specialista senior Infrastructure Management

Specialista DBA

Specialista senior Network & Security Management