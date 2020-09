Virtual Job Meeting Padova: colloqui e workshop

Il 30 settembre si terrà il Virtual Job Meeting Padova: Webinar, Workshop e colloqui one to one con le aziende che offrono lavoro.

Giovani: orientamento e formazione in Veneto 28 Agosto 2020 È in programma per il 30 settembre il Virtual Job Meeting Padova, evento online promosso dalla società di consulenza in ambito HR Ceson e dedicato ai laureandi, neolaureati e giovani in cerca di lavoro del Veneto e delle città limitrofe.

L’iniziativa interamente virtuale permette di incontrare direttamente i responsabili delle principali aziende italiane che offrono lavoro, con i quali si poterà interagire online chattando.

È anche prevista la possibilità di candidarsi alle posizioni aperte inviando il proprio CV: è sufficiente preparare un PDF del CV aggiornato, che verrà caricato nel momento dell’accesso all’evento, per averlo a disposizione durante le chat o i colloqui one to one con le aziende.

Per partecipare all’evento saranno sufficienti un PC, o uno smartphone, oltre a una connessione. Il calendario di Webinar, Workshop online e delle altre iniziative previste nel corso dell’evento verrà pubblicato qualche giorno prima del 30 settembre.

La registrazione, gratuita e obbligatoria, può essere completata online sul sito ufficiale dell’iniziativa.