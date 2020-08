Giovani NEET: orientamento e formazione in Veneto

Il bando “Work Experience” promosso dalla Regione Veneto per attivare percorsi formativi e tirocini a favore dei giovani.

La Regione del Veneto attiva nuovi percorsi formativi e tirocini a favore degli iscritti al Programma Garanzia Giovani. Con il bando “Work Experience”, infatti, prende il via la seconda fase del Programma Garanzia Giovani Veneto basato su risorse pari a oltre 16 milioni di euro destinati a supportare la formazione e l’occupabilità dei giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano.

Sono previsti percorsi della durata massima di 10 mesi, che comprendono attività di orientamento specialistico, formazione mirata all’inserimento lavorativo, tirocinio di durata compresa tra 2 e 6 mesi, anche fuori regione o all’estero e infine iniziative di accompagnamento al lavoro.

I progetti saranno avviati entro il 18 settembre 2020 e si baseranno su una molteplicità di discipline, spaziando dall’ambito tecnologico a quello turistico.

L’elenco completo degli Enti promotori e dei relativi percorsi è online sul sito della Regione Veneto. Per maggiori informazioni relative alle modalità di candidatura, è necessario contattare i singoli enti accreditati che organizzano i corsi.