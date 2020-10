Ecobonus 110%: webinar informativo

Bando per promuovere investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico attraverso la concessione di incentivi alle PMI.

Guida alle offerte bancarie (e non solo) per privati e imprese edili, con cessione del credito ed eventuale finanziamento: panoramica delle proposte.

Fashion Designer: formazione e lavoro

Al via la Style Academy promossa da Umana e Calzedonia per formare giovani fashion designer: possibilità di ingresso in azienda dal 2021.