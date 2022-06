Rifinanziamento Accordi Innovazione: altri 591 milioni per le imprese

Accordo di transizione occupazionale: online le istruzioni INPS per l’accesso alla misura per di sostegno per situazioni di criticità occupazionale.

Decontribuzione per tre anni sulle assunzioni 2022 di apprendisti di primo livello nelle piccole aziende: istruzioni INPS per l’incentivo in Manovra.

Incentivi Formazione Fondo nuove competenze: finanziamento in anticipo o a saldo Fondo nuove competenze, cambiano le modalità di accesso al finanziamento per le aziende che hanno già presentato istanza, scelta alternativa con anticipo.

Assunzioni agevolate Assunzioni agevolate lavoratori in CIGS: sblocco incentivi con riserva Assunzioni agevolate di lavoratori in CIGS compatibili con gli aiuti di Stato fino al 30 giugno: ok allo sgravio INPS previsto in Legge di Bilancio 2022.

Welfare aziendale Bando #RiParto: incentivi imprese per madri che rientrano al lavoro Avviso pubblico #RiParto: finanziamenti al welfare aziendale per il rientro al lavoro delle madri e il work-life balance, progetti entro il 5 settembre.

Aiuti de Minimis Bonus affitto imprese: nuovi massimali, istruzioni e codice tributo Bonus affitto imprese, autonomi, enti non commerciali: il Fisco indica i massimali per gli aiuti di Stato, codice tributo 6920 per compensazione in F24.