Bonus idrico da mille euro ai nastri partenza

Bonus idrico da mille euro per sostituzione di rubinetti e sanitari, firmato il decreto attuativo con requisiti e beneficiari: verso il click day.

Firmato il decreto attuativo del bonus idrico da mille euro destinato alle persone fisiche, finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua tramite la sostituzione (fornitura e posa in opera), dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a scarico ridotto e flusso d’acqua limitato (sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua).

Previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma da 61 a 65), attendeva da mesi il provvedimento applicativo da parte del Ministero dell’Ambiente per regolamentarne l’utilizzo. Ora è arrivata la firma del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

Il decreto individua i beneficiari (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà, diritto reale o di godimento già registrati al momento della domanda) e definisce i criteri per l’ammissione al bonus (che spetta per un solo immobile, una tantum, per interventi di efficientamento idrico su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari), da richiedersi per via telematica e concesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande fino ad esaurimento risorse (20 milioni di euro).

Per ottenere il rimborso spesa, i richiedenti devono presentare istanza registrandosi sula apposita piattaforma del MiTE (ancor chiusa), autenticandosi con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Alla domanda si deve allegare copia della fattura o del documento commerciale di acquisto.