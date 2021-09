Impresa Made in Roma: finanziamenti alle MPMI

Bando promosso da Roma Capitale per sostenere la creazione di nuove imprese e gli investimenti delle MPMI nelle zone critiche.

Rilanciare il tessuto produttivo romano è l’obiettivo del bando “L’impresa Made in Roma 3”, promosso da Roma Capitale attraverso il dipartimento turismo, formazione professionale e lavoro. L’avviso pubblico è destinato alle micro e piccole imprese, che possono contare su sostegno e supporto concreto per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Per quanto riguarda gli interventi, è previsto un finanziamento a fondo perduto pari al 50% degli investimenti, per un importo pari o superiore a 10mila euro e fino a 40mila euro.

Il bando si propone di incentivare i progetti mirati alla creazione di nuove imprese, da insediare nelle zone che necessitano di maggiore aiuto. Vengono supportati anche i progetti di investimento presentati dalle attività già ubicate nelle medesime aree. Sono ammesse alle agevolazioni le micro e piccole imprese, nuove o esistenti, che presentino progetti mirati a potenziare: ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, prevenzione e gestione del rischio ambientale, artigianato digitale, manifattura sostenibile, nonché servizi finalizzati ad attività sociali per la crescita dell’occupazione, dell’integrazione e della cultura.

Il bando, che contiene anche l’elenco dettagliato delle aree agevolabili, scade l’11 ottobre 2021.