Turismo: Buy Lazio 2020 solo virtuale

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2020 di Buy Lazio, che si svolgerà in modalità interamente online.

Si terrà dal 7 al 9 ottobre 2020 la XXIII edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio, iniziativa promossa da Unioncamere Lazio che quest'anno si svolgerà in modalità interamente online.

Buy Lazio continuerà a rappresentare un appuntamento di rilevanza internazionale per il settore turistico della regione, spostandosi al digitale per offrire alle imprese del territorio una vetrina per far conoscere l’offerta turistica locale al panorama internazionale.

Gli incontri tra Buyer e Seller si svolgeranno attraverso una piattaforma professionale ad hoc, programmati in base a un’agenda di appuntamenti personalizzata. I Buyer saranno selezionati dai paesi europei di maggior rilevanza turistica, ma anche dal Nord America e dall’Asia.

Per le imprese, quest’anno la partecipazione sarà interamente gratuita. Le aziende turistiche interessate a partecipare al Workshop Buy Lazio possono registrarsi sulla piattaforma www.buylaziob2b.it, entro il 20 agosto 2020.

Sarà possibile richiedere gli appuntamenti con le aziende iscritte a partire dal giorno 1 settembre fino al giorno 1 ottobre. Durante la manifestazione, ogni incontro avrà luogo in modalità video-chiamata.