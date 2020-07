Boost Your Ideas: bando per la ripartenza

Nuova call per lanciare soluzioni innovative al fine di accelerare la ripresa e il riposizionamento competitivo del Lazio.

Pronto Cassa Lazio: finanziamenti in arrivo 26 Giugno 2020 “Boost Your Ideas” è la nuova call promossa dalla Regione e Lazio Innova per coinvolgere innovatori, team, MPMI, Startup, Spin-off di università e organismi della ricerca che propongono soluzioni per affrontare il futuro dopo l’emergenza Covid-19, accelerando la ripresa.

Il bando valorizza e supporta le soluzioni innovative per il riposizionamento competitivo del Lazio, assegnando premi sia sotto forma di servizi che di contributi in denaro.

Le tematiche previste riguardano:

sostenibilità e resilienza;

digitalizzazione;

cultura, turismo e life style;

semplificazione nella PA;

valorizzazione dei risultati della ricerca e innovazione;

fragilità sociali;

ripresa del lavoro;

logistica e distribuzione.

Come partecipare

Sono previste tre edizioni dell’iniziativa:

prima call – apertura dal 20 luglio al 13 ottobre 2020;

seconda call – apertura dal 1 febbraio 2021 al 15 marzo 2021;

terza call – apertura dal 28 giugno 2021 al 9 agosto 2021.

Per partecipare e inviare le candidature è possibile fare riferimento al portale ufficiale dell’iniziativa.