Pensione di vecchiaia: a chi arriverà la precompilata INPS

In arrivo gli avvisi INPS con l’invito all’iscrizione alla Gestione Separata per i parasubordinati e ai professionisti senza cassa: regole e procedura.

Pensione APe Sociale: domanda di accesso entro il 15 luglio

APE Sociale 2023: in scadenza il 15 luglio la domanda di certificazione del diritto INPS, ecco le istruzioni in attesa di novità in Riforma Pensioni 2024.