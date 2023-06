Pensione Precompilata: l’INPS avvia la sperimentazione della nuova domanda

Parte la domanda di pensione di vecchiaia precompilata: l'INPS avvia la sperimentazione per 5mila assicurati da 65 anni in su, invitati al nuovo servizio.

L’INPS avvia la sperimentazione della nuova domanda di pensione di vecchiaia precompilata nell’ambito del progetto PNRR per la realizzazione di un hub di accesso alle prestazioni pensionistiche.

La nuova procedura mira a rendere più semplice e immediata la domanda di pensione, utilizzando i dati in possesso dell’Istituto. Si comincia con un primo gruppo di pensionandi, che saranno invitati a sperimentare la nuova domanda guidata.

Un campione di circa 5.000 iscritti alla Gestione privata e pubblica dell’INPS sarà contattato dall’Istituto di Previdenza per partecipare alla sperimentazione.

Diverse le modalità tramite cui l’INPS contatta i potenziali nuovi pensionati:

ai soggetti con almeno 66 anni e 9 mesi e vicini al requisito di anzianità contributiva, viene inviata una comunicazione che invita ad accedere alla propria area personale per il completamento della domanda di pensione precompilata;

e vicini al requisito di anzianità contributiva, viene inviata una comunicazione che invita ad accedere alla propria area personale per il completamento della domanda di pensione precompilata; a coloro che compiono 65 anni, sarà inviata una comunicazione personalizzata con l'estratto conto e le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze.

Queste due categorie di assicurati riceveranno una lettera cartacea, notificata anche sull'app IO e nell'area MyINPS del sito INPS, con il percorso da seguire per raggiungere la propria domanda precompilata di pensione (sarà presente nella comunicazione anche un QR code da inquadrare per visualizzare la pagina del servizio), e l'estratto conto contributivo posto a base di calcolo per la pensione.

Per gli utenti che hanno acconsentito all’uso del recapito cellulare sarà trasmesso un messaggio di testo che li informa dell’invio della comunicazione.

Per ottenere consulenza personalizzata, infine, gli elenchi dei nominativi dei soggetti coinvolti nella sperimentazione INPS della domanda di pensione di vecchiaia precompilata saranno inviati alle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano, così che possano fornire aiuto su richiesta degli assicurati che vi si dovessero rivolegere.

Tutti i dettagli nel Messaggio INPS n. 2427 del 28 giugno 2023.