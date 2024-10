Patente edilizia a punti: autocertificazione entro il 31 ottobre

Patente a punti nei cantieri edili, fase transitoria fino al 31 ottobre: entro tale data bisogna inviare il modello di autocertificazione dei requisiti.

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore la disciplina della patente a crediti in edilizia, obbligatoria per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per i fornitori o per chi fornisce prestazioni di natura intellettuale.

Nella prima fase di applicazione delle nuove regole, comunque, si prevede la possibilità di inviare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese e degli autonomi (via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), utilizzando il modello predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’invio della PEC non è obbligatorio per coloro che alla data del 1° ottobre non sono ancora operativi presso alcun cantiere. Non invece sono tenuti alla presentazione dell’autocertificazione i soggetti che operano in cantiere e che fanno richiesta della patente tramite il portale apposito.

la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

Come precisa l’INL in una nuova FAQ, la fase transitoria dura fino al 31 ottobre 2024: dal 1° novembre, infatti, non sarà possibile operare in cantiere solamente sulla base dell’autocertificazione.