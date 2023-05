Contratti di assunzione: ecco i nuovi obblighi di informazione

Cambiano gli obblighi di informazione per i datori di lavoro: ecco cosa inserire nella lettera di assunzione e cosa viene segnalato solo nel contratto collettivo.

Il Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023) ha introdotto alcune semplificazioni relative agli obblighi di informazione che riguardano i contratti, riducendo i dati che devono essere riportati nella leggera di assunzione.

I datori di lavoro non sono più obbligati (come previsto dallo scorso 13 agosto in ottemperanza al cosiddetto Decreto Trasparenza, DLgs 104/2022) a inserire nella lettera di assunzione alcune specifiche informazioni, rimandando a quanto previsto dai CCNL.

Quali dati deve contenere il contratto individuale

In base alle novità del Decreto Lavoro, in vigore il 5 maggio 2023, una parte delle informazioni dovrà comunque essere indicata nel contratto individuale:

identità delle parti;

luogo di lavoro;

sede o domicilio del datore di lavoro;

inquadramento, livello e qualifica;

data di inizio del rapporto di lavoro;

tipologia di rapporto di lavoro;

contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro.

Quali dati possono rimandare ai CCNL o aziendali

Le restanti informazioni, invece, saranno indicate solo nella contrattazione collettiva, anche aziendale:

durata del periodo di prova;

diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

durata del congedo per ferie, nonché’ degli altri congedi;

procedura, forma e termini del preavviso;

importo iniziale della retribuzione e indicazione del periodo e delle modalità di pagamento

programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;

variabilità della programmazione del lavoro, se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale programmato;

Enti e Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.