Detrazioni edilizie con bonifico errato: basta una certificazione

In caso di bonifico errato, per la detrazione edilizie è necessario esibire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa.

Per poter fruire delle detrazioni edilizie è sempre indispensabile che le spese effettuate siano state pagate con bonifico bancario dedicato, nel quale riportare tutti i dati indispensabili per consentire alle banche o alle Poste di operare la relativa ritenuta d’acconto.

Detrazioni edilizie, per il bonus basta una certificazione 15 Maggio 2024

In caso di pagamento delle spese con bonifico ordinario o errato, nel quale non siano indicati tutti i dati richiesti, per poter usufruire delle detrazioni edilizie è quindi necessario essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa.

La certificazione deve attestare che i corrispettivi accreditati siano stati contabilizzati correttamente, in modo tale da imputarli nella determinazione del reddito d’impresa.

La documentazione richiesta in caso di bonifico errato, in particolare, deve essere esibita dal contribuente in fase di dichiarazione dei redditi, mostrandola al CAF o al professionista abilitato.

La certificazione, inoltre, deve essere mostrata su richiesta anche agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.