Imprese edili: sgravi contributivi confermati per il 2022

Confermato lo sconto sui contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro del settore edile anche per l’anno 2022.

Anche per il 2022 le imprese edili possono contare sullo stesso sconto contributivo applicato gli scorsi anni.

La conferma della riduzione arriva dal Ministero del Lavoro con la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2022, pubblicata il 12 ottobre.

Contributi INPS: aumento interessi su rate e sanzioni 19 Settembre 2022 Secondo la determinazione, infatti, la riduzione prevista per le contribuzioni previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, viene confermata nella misura del 11,5% anche per l’anno in corso.

La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2022, nella misura dell’11,50 per cento.

La riduzione è valida anche per i soci delle società cooperative, mentre non spetta ai lavoratori impiegati a tempo parziale o con contratto di solidarietà. Sono escluse dalla riduzione contributiva, inoltre, le imprese attive nella realizzazione di opere d’installazione d’impianti elettrici e idraulici.