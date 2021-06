Spese mediche in dichiarazione: la detrazione oltre soglia si può rateizzare

Per le spese mediche con diritto a detrazione IRPEF del 19%, in alcuni casi è possibile rateizzare la detrazione: guida alla compilazione.

Rimborsi da 730 superiori alle ritenute IRPEF: si perde la differenza? 11 Maggio 2021 Se le spese mediche e sanitarie con diritto a detrazione IRPEF al 19% (escluse quelle per acquisto di veicoli per disabili) indicate nel modello 730 nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente il tetto di 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro) è possibile ripartire il rimborso in 4 quote annuali di pari importo: basta barrare l’apposita casella nel modello di dichiarazione dei redditi.

La scelta di rateizzazione (o di detrazione in un’unica soluzione) è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute. Di conseguenza, i contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni avevano già scelto tale ripartizione per spese sostenute dal 2017 in poi, quest’anno devono indicare nel Rigo E6 del Quadro E gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione. Attenzione: se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

Per le spese sostenute nel 2019 l’importo da riportare nella colonna 2 del Rigo E6 è quello indicato nel rigo 136 del prospetto 730-3/2020 (e nella casella delle rate va scritto “2”; per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 l’importo da indicare lo si trova nell’analogo Rigo E6 del quadro E del 730/2020. Per chi in passato ha usato i modello Redditi PF, l’importo da indicare è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.