Operai edili: sgravio INPS anche nel 2024

Il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia confermano la riduzione contributiva INPS per gli operai edili a tempo pieno (40 ore a settimana) in relazione alle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Lo stabilisce il decreto interministeriale del 13 dicembre scorso.

Lo sgravio consiste in una riduzione all’11,50% dell’aliquota contributiva previdenziale e assistenziale dovuta per i periodi di paga da gennaio a dicembre.

Per beneficiarne, il datore di lavoro deve operare nel settore Industria (codici da 11301 a 11305), Artigianato (codici da 41301 a 41305) o in attività con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Lo sgravio non è cumulabile con agevolazioni contributive spettanti ad altro titolo che non prevedono la cumulabilità.

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, che do norma si ottiene su domanda, previo invio del modulo di autocertificazione dei requisiti Rid-Edil per via telematica tramite Cassetto previdenziale sul sito INPS.

Sono ora attese le istruzioni INPS per l’applicazione della misura nel 2024.

In base alla procedura corrente, le domande sono comunque controllate in via automatizzata e definite entro un giorno lavorativo. Per la fruizione del bonus, invece, bisogna poi compilare il flusso Uniemens con il codice 7N fino al mese di competenza.