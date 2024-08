Cedolino pensione INPS online: come accedere dal computer e smartphone, quali informazioni fornite e le funzioni da utilizzare per scaricarlo.

Il cedolino pensione è online, messo a disposizione dall’INPS sul proprio portale per consentire ai pensionati di verificare l’importo erogato mensilmente, le diverse voci (come le ritenute IRPEF ed i conguagli da 730 con i relativi rimborsi fiscali) e gli elementi variabili, riferiti a specifiche categorie di ex lavoratori e descritte di volta in volta.

Il servizio web per la consultazione del cedolino mostra le informazioni sul rateo di pensione e illustra tutte le voci presenti nel cedolino di ciascun mese, aiutando così a comprendere il perché della variazione tra l’importo lordo e netto di mese in mese. È possibile accedere al servizio anche da dispositivi mobili.

Come accedere al cedolino pensione INPS online

Per visualizzare il cedolino bisogna andare sul portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e accedere al servizio MyINPS > Cedolino della pensione. Ricordiamo a tale scopo che, per entrare nell’area riservata INPS, è necessario autenticarsi mediante credenziali SPID, CNS o CIE.

Solitamente le pensioni vengono pagate il primo del mese: accedendo al servizio “cedolino pensione” si potranno visualizzare le informazioni più aggiornate sul sito INPS già nell’ultima settimana del mese precedente.

Le funzionalità del servizio

Una volta che il pensionato si è autenticato, il servizio guida l’utente tramite la proposizione di domande all’utilizzo delle principali funzionalità previste:

cedolino pensione ;

; ultimo cedolino ;

; confronta cedolino;

cedolino; visualizza cedolini;

cedolini; visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);

(Modelli TE08); elenco deleghe sindacali;

gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici;

comunicazioni;

dettaglio recapiti;

modifica dati personali;

riepilogo dati anagrafici;

riepilogo dati anagrafici e di pagamento;

informazioni Posta Elettronica Certificata;

variazione ufficio pagatore;

visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti;

recupero Certificazione Unica ;

; stampa Certificazione Unica.

Quindi ad esempio se si vuole sapere come fare a stampare il cedolino pensione o come scaricare il cedolino della pensione, basta accedere al servizio e selezionare la funzione "visualizza cedolini" o "ultimo cedolino" e quindi scaricare il documento ed eventualmente stamparlo.

Tra le funzioni disponibili c’è anche quella che consente di richiedere di ricevere il cedolino pensione tramite email, così come la CU.

Le informazioni del cedolino pensione

Di seguito le principali voci presenti nel cedolino pensione.

Trattenute



Tra le informazioni fornite dal cedolino pensione ci sono quelle relative alle trattenute fiscali del cedolino pensione mensile, come quelle relative ad addizionali regionali e comunali dell’anno precedente e in acconto per il nuovo anno, conguaglio e tassazione, oltre all’IRPEF mensile.

Le trattenute delle addizionali regionali e comunali relative all’anno precedente vengono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono, mentre le somme conguagliate sono indicate nella Certificazione Unica annuale.

Conguagli

Nel cedolino pensione troviamo anche informazioni circa il conguaglio IRPEF in base alle risultanze contabili di cui ai modelli 730 di pensionati e contribuenti che hanno scelto l’INPS quale sostituto di imposta. Nel cedolino figurano dunque:

rimborso dell’importo a credito del contribuente;

trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente (con eventuale rateazione fino a novembre).

Questi particolari contribuenti possono verificare le risultanze della dichiarazione attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

Calendario

Ricordiamo che chi riscuote il rateo presso Poste Italiane deve consultare di volta in volta le date di calendario diversificate in base all’iniziale del cognome.