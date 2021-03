Camera dei Deputati: tirocini per studenti universitari

La Regione recluta medici, infermieri e operatori socio-sanitari che hanno conseguito l’abilitazione all’estero: come candidarsi.

In Italia un’impresa su dieci è guidata da immigrati: Lombardia e Lazio in cima alla lista delle regioni con maggiore presenza di imprenditori stranieri.

Lazio: contributi per il rilancio del turismo

Nuovo avviso per promuovere il turismo in Lazio attraverso contributi ad hoc da impiegare anche per l’impiego di personale.