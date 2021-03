Pensione usuranti: domanda entro il primo maggio

1 mese, per un ritardo della domanda inferiore o pari a un mese;

2 mesi, per un ritardo della domanda superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

3 mesi, per un ritardo della domanda pari o superiore a tre mesi.

Online le istruzioni INPS per la presentazione delle domande di riconoscimento dei benefici per chi svolge lavoriai fini dellaagevolata. Ladi accesso si presenta entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Possono fare domanda anche i dipendenti del privato che per raggiungere idi anzianità contributiva ricorrono aldei versamenti effettuati in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le rispettive regole.Ladel trattamento pensionistico dipende dalla data di presentazione della domanda. Chi la inoltra dopo la scadenza del primo maggio è infatti soggetto ai seguenti slittamenti:

Nel comparto Scuola e ATA il differimento è invece all’anno successivo (primo settembre o primo novembre). La domanda deve essere presentata telematicamente, allegando il modulo AP45 e la documentazione richiesta (si veda il messaggio 19 marzo 2021, n. 1169).

Requisiti

Usuranti, linea catena, trasporto pubblico, notturni intero anno

Dipendenti Autonomi Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) almeno 35 anni minimo 61 e 7 mesi* 97,6* almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6* * Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita

Notturni a turni