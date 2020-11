Triveneto: Digital Career Days 2020

Dal 30 novembre al 1 dicembre sono in programma i Digital Career Days dedicati alla zona del Triveneto: incontri virtuali tra aziende e candidati.

Sono in programma dal 30 novembre al 1 dicembre i Digital Career Days dedicati alla zona del Triveneto, iniziativa promossa da StartHub Consulting per favorire l’incontro tra gli studenti e i giovani laureati e le aziende che cercano figure qualificate. La tappa del Triveneto segue quella di Napoli e di Pisa e sarà seguita dall’evento in programma a Bari dal 2 al 4 dicembre.

Nel corso dell’evento, le aziende possono allestire uno stand virtuale per incontrare i visitatori, fornendo informazioni e raccogliendo i CV dei candidati 24 ore su 24, per l’intera durata della manifestazione. Ciascuna azienda partecipante avrà a disposizione una propria “cartella” di candidati con informazioni anagrafiche e curricula, sulla base dei quali invitare a un colloquio one to one. I partecipanti, in base alla loro area di studio, riceveranno le informazioni sul programma del giorno e sulle opportunità di loro interesse. Verranno anche invitati a seguire gli eventi principali e prendere parte alle live chat delle aziende.

Sono in programma anche webinar tecnici e orientativi, interviste, sessioni di orientamento e di selezione con contenuti messi a disposizione dall’Università, dalle aziende e dagli esperti Start Hub. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito di StartHub Consulting. I candidati potranno registrarsi all’evento attraverso la piattaforma dedicata.