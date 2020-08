Artigiani aperti ad agosto 2020

Online la mappa interattiva delle attività e delle imprese artigiane che resteranno aperte ad agosto a Roma e provincia.

Roma: Covid-19 e impatto sul turismo 6 Maggio 2020 Dalle imprese del turismo come alberghi e B&B fino ai centri estetici, dalle gelaterie ai corrieri: come di consueto da alcuni anni,l’elenco delle attività di Roma e provincia che garantiscono l’apertura anche nel mese di agosto è lunga e variegata, come si evince dalla lista pubblicata da CNA Roma.

È online, infatti, la mappa interattiva che segnala e localizza tutte le imprese artigiane aperte anche nel pieno delle vacanze estive, un servizio che quest’anno segnato dall’emergenza Coronavirus e dal calo di fatturato si rivela ancora più prezioso.

La consultazione del database è facile e intuitiva, grazie all’elenco diviso per categoria per permette l’accesso a una mappa virtuale attraverso cui individuare una specifica attività, accedendo alle informazioni del caso (come indirizzo, date di apertura e contatto telefonico) e visualizzandone la posizione sul territorio.

Ecco l’elenco delle attività che è possibile reperire tramite il portale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa:

acconciatori-barbieri-centri estetica-tattoo;

alimentari-tavole calde-ristoranti-panifici-supermercati;

artigianato artistico;

auto e moto (assistenza-riparazione);

bar-pasticcerie-gelaterie;

cultura e spettacolo;

disinfestazione-imprese pulizie-giardinaggio;

fabbri e fabbricazione oggetti in ferro e rame;

grafica-stampa-fotografia-informatica;

moda, abbigliamento e sartoria;

odontotecnici-farmacie-erboristerie-parasanitarie-lab.analisi;

pronto intervento edilizia-falegnameria-infissi;

pronto intervento elettricità-tv-antenne-sicurezza-ascensori;

pronto intervento idraulica e clima;

servizi-commercio-ferramenta;

tintolavanderie-stirerie;

toelettatura animali;

trasporti e corriere espresso;

turismo (albergo, b&b, casa vacanze, agenzia viaggi, tour operator).