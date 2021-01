I lavoratori di imprese con almeno 15 dipendenti possono accordarsi per l'isopensione e ritirarsi in anticipo, a sette anni dalla pensione.

Incentivi esodo: percettori esclusi da Quota 100 27 Marzo 2019 L’incentivo all’esodo Fornero, ovvero al possibilità per i lavoratori vicini alla pensione di ritirarsi in anticipo tramite un accordo aziendale – la cosiddetta isopensione – è attivabile da coloro a cui mancano sette anni all’età per la pensione, fino al 2023.

Introdotta in via sperimentale dalla Riforma del lavoro Fornero (legge 205/2017), grazie alla Legge di Bilancio 2021 (comma 345) si potrà infatti utilizzare fino al 2023 ed applicare a lavoratori dipendenti a cui mancano al massimo 7 anni al raggiungimento dei requisiti per un diritto alla pensione secondo la riforma Fornero (resta esclusa la Quota 100).

Isopensione 2021-2023

La misura è utilizzabile nelle aziende con almeno 15 dipendenti, previo accordo fra datore di lavoro e organizzazione sindacali. Si tratta di una sorta di incentivo all’esodo per i lavoratori più anziani, che nella formulazione applicabile nel triennio 2021-2023 sono dunque quelli a cui mancano al massimo 7 anni alla pensione (nella formula originaria erano 4 anni).

Incentivo esodo

Il meccanismo è il seguente: il dipendente smette di lavorare, ma il datore di lavoro continua a pagargli una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, versando i relativi contributi all’INPS. In questo modo, il dipendente maturerà la pensione piena, pur smettendo di lavorare in anticipo.

Il lavoratore riceverà il trattamento ogni mese fin quando non raggiungerà la pensione e sarà tutelato da eventuali inadempienze dell’impresa da specifica fideiussione, richiesta dall’INPS per erogare il trattamento.

Come detto, ci vuole specifica procedura di accordo sindacale, in seguito alla quale il datore di lavoro invia la domanda all’INPS, unitamente a una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità per gli anni di incentivo. E’ l’INPS a erogare poi la prestazione al lavoratore, pur essendo questa finanziata dal datore di lavoro.

Attenzione: la isopensione è misura diversa da come era l’APe aziendale (prorogata solo fino al 2019 e dunque non più applicabile), che prevedeva il pagamento, da parte dell’impresa, di un importo pari ai contributi che mancano al raggiungimento della pensione, in modo tale che alla fine l’assegno maturato dal lavoratore sarà pieno.