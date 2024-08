Bonus Cinema, beneficiari online: crediti fruibili dal 10 agosto 2024

Crediti d'imposta utilizzabile dal giorno 10 di agosto 2024, mese successivo a quello di pubblicazione dei decreti di attribuzione dei bonus fiscali.

Sul sito web della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, sono stati pubblicati i decreti direttoriali relativi all’assegnazione dei vari bonus cinema 2024.

I crediti sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, come previsto dall’articolo 6 del decreto “Tax credit produzione 2021” e dall’articolo 3 del decreto “altri tax credit 2021”. Dunque, a partire dal 10 agosto 2024.

Bonus Cinema: eleggibilità ed esiti istruttorie

I decreti contengono gli esiti delle istruttorie delle domande di ammissione ai seguenti tax credit:

produzione cinematografica e orf, per la produzione tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;

produzione cinematografica, tv/web, distribuzione e per la produzione esecutiva delle opere straniere

eleggibilità culturale.

I link ai decreti sulle istruttorie:

NB: i decreti non contengono le domande per le quali è stato già comunicato via PEC il riconoscimento del bonus.

Nella pratica, la pubblicazione dei nuovi provvedimenti, avvenuta nel mese di luglio 2024 sul sito del ministero (www.cinema.beniculturali.it), costituisce l’unica comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, dal momento che il Ministero della Cultura non invierà singole PEC con la notifica di riconoscimento, per la fruizione del bonus fa fede la pubblicazione di luglio dei decreti, con il conseguente utilizzo a partire da agosto.

Le richieste per le quali l’istruttoria è ancora in fase di perfezionamento rientreranno invece in successivi decreti direttoriali, che saranno pubblicati con analoga modalità sul sito web della Dg Cinema e Audiovisivo.

Bonus sale cinematografiche: beneficiari e importi

A seguire i decreti contenenti l’elenco dei beneficiari e gli importi riconosciuti:

Tax credit sale investimenti: per la realizzazione, il ripristino e l’aumento di schermi o adeguamento strutturale e rinnovo di impianti di sale cinematografiche delle imprese di esercizio cinematografico;

Tax credit funzionamento sale: per il potenziamento dell’offerta cinematografica (di cui all’articolo 18 della legge 220/2016);

Tax credit industrie tecniche e post produzione: per l’innovazione dei processi e l’organizzazione delle industrie tecniche e di post-produzione.