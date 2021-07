Comunicazione aziendale: premi alle imprese venete

Edizione 2021 del Premio Valori d’Impresa: contributi economici e altri riconoscimenti per valorizzare la comunicazione aziendale.

Assindustria Venetocentro promuove l’edizione 2021 del Premio Valori d’Impresa, iniziativa volta a valorizzare le attività del territorio veneto, considerando la storia e la cultura del lavoro e dell’impresa come risorsa fondamentale della comunicazione e della reputazione aziendale. Possono partecipare al premio soggetti pubblici o privati, imprese e case editrici, autori e artisti, studenti e ricercatori che abbiano prodotto nel corso del 2021 un lavoro relativo alla storia e alla valorizzazione della cultura d’impresa.

Sono previste tre sezioni distinte:

Storie e racconti d’impresa e del lavoro : dedicata ai libri (con codice ISBN) che raccontino storie di imprese e di imprenditori, editi dal 1° gennaio 2020 fino alla scadenza del presente bando;

: dedicata ai libri (con codice ISBN) che raccontino storie di imprese e di imprenditori, editi dal 1° gennaio 2020 fino alla scadenza del presente bando; Studi d’impresa : rivolta agli studenti delle università venete, autori di innovative tesi di laurea o di dottorato con focus specifico sulla storia d’impresa o sull’organizzazione aziendale;

: rivolta agli studenti delle università venete, autori di innovative tesi di laurea o di dottorato con focus specifico sulla storia d’impresa o sull’organizzazione aziendale; Visioni d’impresa: rivolta alle aziende del territorio, dedicata alla comunicazione d’impresa (pubblicazioni, libri aziendali, leaflet, bochure, film e cortometraggi aziendali, documentari, video istituzionali, ecc.) con particolare riferimento all’innovazione della proposta editoriale e/o multimediale.

Al termine della selezione sarà decretata la concessione di un contributo economico di 4mila euro all’autore vincitore della sezione “Storie e racconti d’impresa e del lavoro”, più altri riconoscimenti e borse di studio per le altre sezioni in gara.

Il materiale in concorso deve essere consegnato entro il 10 settembre 2021 presso la Segreteria Organizzativa del Premio (c/o Palazzo Giacomelli, Spazio Assindustria Venetocentro in Piazza Garibaldi 13, 31100 Treviso), accompagnato dal modulo di partecipazione. Maggiori notizie sul sito ufficiale di Assindustria Venetocentro.