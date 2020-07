Cooperative under 35: Call for Ideas di scritto il

Terza edizione del bando Smart and Coop per la creazione di imprese cooperative innovative in Toscana.

Prende il via la terza edizione del bando Smart and Coop, iniziativa rivolta ai giovani che vogliono costituire un'impresa cooperativa basata sui valori di equità, democrazia, inclusività e sostenibilità. => Unlock Toscana: sostegno alle imprese che investono L'edizione 2020 del bando, promosso da Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze in collaborazione con Fondazione Noi Legacoop Toscana, Impact Hub Firenze e CENTERED Lab, si propone di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative che rispondano ai nuovi bisogni emergenti, anche nell'ottica di raggiungere uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Il programma mette a disposizione premi per un valore complessivo fino a 30mila euro e si basa su una Call for Ideas destinata ai gruppi di giovani talenti formati da 3 a 5 giovani, tra i 18 e i 35 anni di età, residenti o domiciliati nella Città metropolitana di Firenze o nelle province di Arezzo e Grosseto. Al bando, infatti, non sono ammesse candidature individuali. I gruppi che si candidano devono garantire, qualora siano tra i progetti ammessi al programma, di partecipare attivamente alle attività, con la frequenza di almeno l'80% del monte ore previsto. Sono previste due distinte selezioni per decretare la rosa dei 3 gruppi che avranno accesso alla fase di accelerazione, preceduta da un percorso di formazione e mentoring per la creazione di un piano di sviluppo e di un business plan della futura cooperativa. La fase di accelerazione avrà inizio il 9 novembre 2020 e si concluderà il 29 gennaio 2021. Per partecipare alla Call c'è tempo dal 7 luglio fino al 21 settembre 2020. Tutte le informazioni e le istruzioni per candidarsi sono reperibili sul portale ufficiale del progetto.