Certificato di pensione online: come stampare il Modello ObisM

Certificato di Pensione INPS su modello ObisM: in tempo reale importi e tassazione, rivalutazioni e conguagli.

Tra i servizi INPS online dedicati al cittadino, c’è anche quello per la consultazione del prospetto e la stampa del certificato di pensione. Il modello ObisM del pensionato riassume informazioni delle pensioni in pagamento come importi mensili lordi e netti, aumenti, ritenute erariali, trattenute e contributo di solidarietà.

Il modello ObisM contiene ad esempio la rivalutazione della pensione e si ottiene accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale (www.inps.it) con SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Cosa è il modello ObisM

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, fornendo i criteri di calcolo della perequazione automatica. Inoltre, il certificato fornisce le seguenti informazioni:

importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);

eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);

importo delle singole trattenute fiscali;

eventuali detrazioni di imposta applicate.

Le novità ObisM

Il certificato di pensione in tempo reale, ossia messo a disposizione in modalità dinamica, riporta le informazioni allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.

Nel certificato di pensione vengono riportati anche specifici avvisi per i regimi di incumulabilità con obbligo di comunicazione, nonché l’informazione relativa all’erogazione della quattordicesima, se corrisposta per l’anno corrente.

Significa che lo si può ottenere anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno, aggiornato in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta del certificato.

Per i certificati relativi agli ultimi 5 anni, viene messa a disposizione anche una versione statica storicizzata consultabile attraverso le stesse modalità del certificato stesso.

Certificato di pensione: quali informazioni sono escluse

Il certificato di pensione su modello ObisM non viene predisposto per l’APE sociale, gli assegni straordinari o le isopensioni, che non sono annualmente rivalutate e quindi sono corrisposte sempre nella stessa misura.

L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti (IndComm), corrisposto ogni anno in misura pari al trattamento minimo, dunque rivalutato.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di accompagnamento a pensione, il certificato conterrà le sole informazioni sulla prestazione.