Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a giugno 2023

Concorsi pubblici in scadenza a giugno 2023m l, migliori opportunità di lavoro nella PA locale in tutta Italia: bandi, settori e posti disponibili.

Per che cerca lavoro nella Pubblica Amministrazione, il calendario dei concorsi pubblici di giugno 2023 è ricco di appuntamenti: numerosi bandi attivi sono infatti di prossima scadenza.

Tra le numerose opportunità di impiego nel settore pubblico su tutto il territorio nazionale, messe a disposizione grazie ai concorsi pubblici banditi dai vari Enti locali e dalle PA centrali, segnaliamo pertanto una selezione dei concorsi più interessanti per cui candidarsi entro fine mese.

Molti dei bandi sono inseriti nel portale unico del reclutamento InPA, dal quale è anche possibile inviare le domande di partecipazione alle singole selezioni.

Concorsi pubblici in scadenza a giugno 2023

Dal comparto amministrativo di Comuni e Regioni ai settore Sanità passando dal ramo tecnico dei Centri per l'Impiego, i concorsi in scadenza a giugno 2023, ecco di seguito una rosa di possibilità da non lasciarsi sfuggire per chi è in cerca di impiego, dal momento che in molti cari è richiesto anche solo il diploma:

Concorso Ministero Infrastrutture Trasporti (MIT) per 10 posti (esperti in analisi dati, program management, amministrazione e contabilità, frodi e antiriciclaggio), con candidatura entro il 26 giugno 2023 .

(MIT) per 10 posti (esperti in analisi dati, program management, amministrazione e contabilità, frodi e antiriciclaggio), con candidatura entro il . Concorso Comune di Reggio Calabria per assumere 32 diplomati, nel ruolo di agenti di polizia municipale e istruttori contabili. Candidature entro il 26 giugno ;

per assumere 32 diplomati, nel ruolo di agenti di polizia municipale e istruttori contabili. Candidature entro il ; Concorso Provincia di Bergamo per 51 operatori del mercato del lavoro. Domande fino al 28 giugno ;

per 51 operatori del mercato del lavoro. Domande fino al ; Concorsi Regione Piemonte per assumere istruttori tecnici e di servizi digitali, ma anche funzionari digitali. Domande da inviare entro il 28 giugno ;

per assumere istruttori tecnici e di servizi digitali, ma anche funzionari digitali. Domande da inviare entro il ; Concorso per Centri per l’Impiego ( CPI ) di Bergamo e Varese , per assumere 51 diplomati come operatori del mercato del lavoro. Candidature entro il 28 giugno ;

) , per assumere 51 diplomati come operatori del mercato del lavoro. Candidature entro il ; Concorso Comune di Genova per assumere 50 amministrativi diplomati. La scadenza del bando è il 29 giugno ;

per assumere 50 amministrativi diplomati. La scadenza del bando è il ; Concorsi Regione Emilia-Romagna per assumere complessivamente 310 persone, da inserire in ambito amministrativo e non solo con contratto a tempo indeterminato. Per alcune posizioni la scadenza è stata fissata per il 30 giugno.

Altri bandi di concorso di giugno 2023