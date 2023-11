Superbonus con lavori non ultimati: le regole per evitare i contenziosi nel 2024

Norme in aiuto nei casi in cui il decalage del Superbonus 2024 determini incertezze sulle spettanze o lo stallo dei lavori: audizioni sulla Manovra 2024.

Lo stop al Superbonus al 31 dicembre 2023 rischia di alimentare il contenzioso, sia fra i condomini e le imprese che effettuano i lavori, sia con l’Amministrazione finanziaria. Lo segnala l’ordine dei Commercialisti in sede di audizione parlamentare sulla manovra di Bilancio 2024, proponendo alcune norme di interpretazioni autentica con l’obiettivo di prevenire le eventuali cause civili, amministrative e tributarie.

Vediamole in dettaglio per capire come sono applicabili.

Rischio contenziosi per taglio aliquota Superbonus

Superbonus 2024 a ostacoli: aliquote ridotte, nuove tasse e adempimenti 7 Novembre 2023 La legge prevede che dal primo gennaio 2024 il Superbonus scenda al 70%. Il problema, spiega il CNDCEC, sono i lavori con Superbonus 110% non ultimati al 31 dicembre 2023. Il rischio è infatti che si aprano contenziosi legati:

all’impatto che questa riduzione sulle clausole contrattali,

nelle ipotesi in cui le nuove spese comportino un blocco degli interventi originariamente stabiliti,

nel caso di agevolazioni fiscale già utilizzate a fronte della mancata ultimazione dei lavori edilizi.

Appare quindi opportuno, segnalano i Commercialisti, «che il Legislatore si faccia carico almeno di introdurre norme procedurali che, senza impatti finanziari sul bilancio dello Stato, consentano di ridurre il numero e la mole dei prevedibili corollari contenziosi derivanti anche dalla mancanza della proroga».

Norme di interpretazione autentica per evitare liti

Sono diverse le norme di interpretazione autentica che vengono proposte, e riguardano il caso di interventi per i quali sono stati liquidati sino al 31 dicembre 2023 stati di avanzamento lavori (SAL) con Superbonus al 110%.

Accordi fra committente e impresa

Superbonus 2024: aliquote e regole di cessione credito 20 Ottobre 2023 La norma che regola gli accordi fra committente e impresa esecutrice dei lavori prevede che, se il committente e l’impresa decidono di raggiungere un accordo sulle reciproche obbligazioni derivanti dallo sconto in fattura, l’impresa rinuncia a percepire il 30% di corrispettivo non più coperto da Superbonus e il committente rinuncia invece a qualsiasi pretesa per penali o risarcimenti di danni derivanti dal ritardo nell’ultimazione dei lavori agevolati.

In questo caso il Superbonus spetta nella misura del 70% del corrispettivo comprensivo della parte rinunciata dall’impresa, e la spesa si considera comunque sostenuta alla data di emissione della fattura con applicazione dello sconto, a prescindere dalla data di pagamento della parte di tale spesa non coperta dallo sconto stesso, e ferma restando, in ogni caso, la necessità di ultimare i lavori per consolidare il diritto alle agevolazioni spettanti.

Questa norma assicurerebbe all’impresa di non perdere il diritto al credito d’imposta al 70% previsto dal 2024 nei casi in cui il committente non sia in grado di pagare il residuo 30%.

Norma per evitare contenzioso tributario

L’eventuale mancata ultimazione dei lavori negli anni successivi al 2023 non legittima l’Amministrazione finanziaria al recupero delle agevolazioni Superbonus già fruite mediante l’esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d’imposta, esercitate sulle spese relative ai predetti SAL.

Questa regola proteggerebbe l’incentivo fiscale già utilizzato nei casi in cui si determini una situazione di stallo che comporti la mancata ultimazione dei lavori agevolati dovuta all’impossibilità per il committente di pagare il 30% delle spese per la prosecuzione dei lavori nel 2024.

In pratica, in questi casi verrebbe esclusa la possibilità di recuperare l’incentivo fiscale già fruito nel 2023 sotto forma di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito d’imposta.

Effettuazione congiunta di interventi trainati e trainanti

Se gli interventi “trainati” sono realizzati nell’intervallo di tempo compreso tra l’inizio e la fine della realizzazione dei quelli “trainanti”, il requisito di effettuazione congiunta sussiste anche con riferimento agli interventi “trainati” per i quali l’emissione della fattura, con sconto sul corrispettivo che azzera il netto da pagare per l’intervento stesso, sia avvenuta in data successiva alla fine della realizzazione dei lavori relativi agli interventi “trainanti”.

Attenzione: tutte queste ipotesi sarebbero utili nel caso in cui il Governo, alla fine, non decidesse per una proroga.

Sembra improbabile che questo avvenga nell’ambito della Legge di Bilancio 2024, mentre ci sono emendamenti presentati nell’ambito delle leggi di conversione del Decreto Anticipi e del Decreto Proroghe che chiedono un rinvio di sei mesi, al 30 giugno 2024.

L’esecutivo fino ad ora ha sempre espresso una previsione contraria, ma non si può escludere nulla fino a quando i vari provvedimenti non saranno definitivamente approvati.