Decreto Superbonus, nuovi emendamenti a favore delle imprese

Decreto Cessioni Superbonus: niente responsabilità per cessionari e detrazioni in 10 anni per le imprese, comunicazione al Fisco flessibile ma entro marzo.

Niente responsabilità in solido per chi acquista crediti da Superbonus da una banca e detrazione in dieci anni per banche e imprese che acquisiscono bonus edilizi, mentre le persone fisiche continuano a spalmarla su quattro anni fiscali: sono gli ultimi emendamenti al Decreto Cessioni in commissione Finanze alla Camera. Si aggiungono a quello che ammette alla cessione anche i lavori in edilizia libera per i quali erano già state avviate pratiche di pagamento o accordi formali allo scorso 17 febbraio.

Il testo definitivo della legge di conversione del provvedimento è quello uscente dalle operazioni di voto sui correttivi, entro la serata di martedì 27 marzo, per poi approdare in Aula alla Camera. Vediamo in sintesi come sta cambiando il decreto.

DL Superbonus: le modifiche alla Camera

La legge di conversione del dl 11/2023 (che ha abolito dal 17 febbraio 2023 la possibilità di effettuare sconti in fattura e cessioni del credito derivanti da interventi edilizi agevolati) sta intervenendo su diversi fronti: i chiarimenti sui requisiti da possedere al 17 febbraio scorso per continuare a fare le cessioni, misure per sbloccare il mercato delle cessioni.

Emendamenti approvati al DL 11/2023

Sconto in fattura e cessione del credito per lavori in edilizia libera concordati al 17 febbraio scorso, ad esempio nel caso in cui a tale data fosse già stato versato un acconto ma anche solo siglato un accordo vincolante tra le parti: è una misura che introduce flessibilità rispetto al precedente paletto che prevede l’inizio dei lavori al 17 febbraio;

: il perimetro dell’esclusione si allarga a coloro che acquistano il credito da una banca, che deve rilasciare un’attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta. Questo documento attesta che sono avvenuti tutti i controlli sulla regolarità delle operazioni. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate : la comunicazione al Fisco sull’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, che va effettuata entro il 31 marzo, può essere inviata anche prima della conclusione dell’accordo di cessione.

: la comunicazione al Fisco sull’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, che va effettuata entro il 31 marzo, può essere inviata anche prima della conclusione dell’accordo di cessione. Detrazione in 10 anni per banche e imprese che acquistano crediti d’imposta edilizi: l’opzione è stata valutata anche per le persone fisiche ma alla fine non è passata, per cui i privati sono limitati ai 4 anni d’imposta e 4 rate annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi.

=> Calcolo cessione del credito

Il nodo crediti incagliati

Il punto attorno al quale ruotano le ultime decisioni è lo sblocco del mercato dei crediti incagliati. Su questo punto, gli emendamenti conclusivi sono attesi entro lunedì 27 marzo. Fra le ipotesi considerate c’è la possibilità per le banche e le imprese di utilizzare gli F24 dei clienti oppure, per le sole banche, di convertirli in Btp a 10 anni.