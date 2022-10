Pensioni italiane ricche ma poco stabili, maglia nera per sostenibilità

Classifica Mercer, pensioni italiane adeguate ma poco sostenibili per gli enti pensionistici: più previdenza integrativa e separazione dell'assistenza.

L’Italia resta nella parte bassa della tradizionale classifica di Mercer sui sistemi previdenziali, ultima fra le economie europee incluse nel report che mette a confronto 44 Paesi. Le nostre pensioni avrebbero indici da alte posizioni sul fronte dell’adeguatezza (soprattutto per questo sotto-indice) e dell’integrità, ma siamo molto indietro in materia di sostenibilità.

Ma nei fatti è davvero così? A penalizzarci sui numeri, come sempre in questo tipo di analisi, è la mancata separazione tra previdenza e assistenza, che restituisce un quadro di scarsa stabilità quando in realtà nel nostro Paese i criteri di uscita sono abbastanza severi e si mostrano in linea con le strategie necessarie a garantire le coperture necessarie. L’altro grosso nodo resta la previdenza complementare, che in Italia è poco sviluppata e incentivata, a scapito della stabilità delle pensioni future.

Vediamo i dettagli dello studio e le soluzioni proposte per migliorare.

Sistema previdenziale insostenibile: ecco perchè

In Italia la sicurezza pensionistica tende al rischio 30 Settembre 2022 La parte della classifica in cui si trova l’Italia comprende sistemi previdenziali che hanno buone caratteristiche ma presentano anche grossi rischi o carenze, che andrebbero affrontati perché sul lungo periodo non garantiscono stabilità.

Tutto questo nonostante le riforme degli ultimi anni, che hanno alzato l’età pensionabile o l’anzianità contributiva per ritirarsi, abbandonando il sistema retributivo e legando l’assegno previdenziale ai contributi versati.

Fra l’altro, segnala Mercer, la pandemia ha evidenziato l’importanza di avere sistemi previdenziali solidi, e l’attuale congiuntura economica, caratterizzata da salari bassi, inflazione alta e pochi investimenti, lo impone ulteriormente.

Come rendere le pensioni più stabili

Per migliorare la sostenibilità del sistema, secondo Mercer le leve sono le pensioni integrative e la permanenza al lavoro prolungata, con pensione da 64 anni. In realtà l’età pensionabile in Italia è ben più alta, ma di fatto l’età media di uscita dal mondo del lavoro è più bassa per via delle diverse formule agevolative previste.

In generale, le caratteristiche che un buon sistema previdenziale dovrebbe avere sono le seguenti:

aumentare il livello di copertura previdenziale della popolazione lavorativa, includendo anche gli autonomi con meccanismi di iscrizione automatica;

aumentare l’età pensionabile, riducendo il costo di prestazioni assistenziali;

stimolare la permanenza nel mondo del lavoro dei silver;

incrementare la previdenza integrativa;

ridurre il gender gap;

separare la previdenza dall’assistenza;

migliorare la governance dei piani pensionistici privati.

Pensioni sicure: classifica mondiale Mercer 2022

I tre fattori che Mercer analizza nel suo report (Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022), quest’anno alla 14esima edizione, sono i seguenti:

adeguatezza dei trattamenti pensionistici,

dei trattamenti pensionistici, integrità (trasparenza, governance),

(trasparenza, governance), sostenibilità.

A livello europeo (UE + UK), l’Italia si colloca a metà classifica (al 9° posto su 17 economie analizzate) mentre, a livello mondiale, siamo al 35° posto su 44 nella classifica generale ed al 43esimo per quella che riguarda la sola sostenibilità.

In base alla media ponderata dei tre sotto-indici, salgono sul podio mondiale Islanda, Olanda e Danimarca (tre economie europee).

In fondo alla classifica generale ci sono invece: Thailandia (come fanalino di coda) seguita da Filippine e Argentina.